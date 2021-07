Forfatter, oversætter og forhenværende redaktør Jørgen Sonnergaard er død 85 år gammel. Det skriver Politiken.

Jørgen Sonnergaard stod bag de første danske oversættelser af Tintin. Han faktisk revolutionerede tegneserien om den snarrådige journalist ved blandt andet at opfinde kaptajn Haddocks skældsord, som i Hergés originaludgaver blot blev beskrevet som 10 millioner forbandelser.

Jørgen Sonnergaard forklarede i 2007 til Kristeligt Dagblad, 'at sprogets fornemmeste formål, ud over at det gør os i stand til at tale sammen, er at undgå floskler.'

Derfor blev de '10 millioner forbandelser' til omkring 175 skældsord som abemås, bøhtosse, fedthalefår, flommefede fjollerik, forlorne tæppehandler, interplanetariske slørhale, jubeltorsk, laskefede lommetyv, lomme-Moussolini, platfodede moskusokse, skægabe, skvatmelon, sortbørsgrosserer, søpindsvinefjæs, trompetsnegl og væggetøjsbefængte varulv.

Kaptajn Haddock bander ikke - han skælder ud. Her skælder han ud på en grødhjerne. Illustration: Hergé / Moulinsart

Jørgen Sonnergaard fandt også på, at Haddock skulle skælde ud i alfabetisk rækkefølge. En idé, som Hergé bad den danske oversætter om lov til at bruge i 'Tintin og picaroerne'.

- Det er det største kompliment, jeg nogensinde har fået, sagde Sonnergaard til Kristeligt Dagblad i 2007.

10 kr. pr. side

I 2001 tabte Jørgen Sonnergaard en retssag mod Tintin-forlaget Carlsen, da han prøvede at få en højere betaling end de oprindeligt 10 kroner pr. side han inkasserede fra 1960-1976 - i alt 30.000 kroner.

- Mine tekster har kunnet leve i 40 år. Forlaget Carlsen har kun behøvet at rette i et enkelt hæfte af serien. Der må være grænser for, hvor længe man kan nasse på andre menneskers gode arbejde, sagde Jørgen Sonnergaard dengang til Politiken.

Han fik dog lidt oprejsning fire år senere, da forlaget ville relancere Tintin med en dansk oversættelse, som lå tættere på Hergés originale. Det ville blandt andet betyde, at forsikringsagenten fra helvede, Max Bjævermose, igen skulle hedde Konstantin Strøm, som også var navnet i de allerførste udgaver, der blev bragt i Politiken.

Det skabte ramaskrig og 'Folkebevægelsen for at Max Bjævermose bliver ved med at hedde Max Bjævermose' blev oprettet - med succes, skriver nummer9.dk.

Tintin og Kaptajn Haddock hilser på forsikringsagenten Max Bjævermose. Foto: Lars Nybøll / Ritzau Scanpix

Ifølge Politiken har Jørgen Sonnergaard været serie- og chefredaktør på PIB, Presse Illustrations Bureauet, han har været ghostwriter på Vilhelm Hansens 'Rasmus Klump' og idémager til Jørgen Mogensens tegneserie 'Lulubelle'.

I 1983 begyndte han selv at skrive bøger, og det blev til 12 spændingsromaner og 500 kriminalnoveller til ugeblade.

Jørgen Sonnergaard døde 29. juni, fremgår det af en dødsannonce indrykket af hans enke, Nina Vind.

