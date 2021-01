John Dillermand-kage: Nok til 70 personer

Bagermester Lars Jensen fra Ganløse Bageri kastede sig i denne uge ud i et gigant-projekt på kagefronten. Han har nemlig lavet en John Dillermand-kage til 70 personer.

Han har også lagt et opslag ud på Facebook om den store John Dillermand-kage, hvor han skriver følgende:

'John Dillermand romstudskage. Den måtte jo komme, John Dillermand kagen. Nok til 70pers (jamen så mange er vi ikke - så spis noget mere). Hvem skal smage på John Dillermand? Jeg trækker en heldig/tilfældig vinder i nat.'

Til Ekstra Bladet fortæller bagermester Lars Jensen, at John Dillermand-kagen er en ret bombastisk kage.

- Den er lavet på romkuglemasse oven på en linsedejsbund smurt med marmelade. Den vejer syv-otte kilo og svarer til ca. 70 romkugler, fortæller Lars Jensen fra Ganløse Bageri, der i november måned blev kåret som Sjællands Bedste Bager.

- Hvordan fik du idéen til at lave en John Dillermand-kage?

- Hele verden har jo været forarget over tv-programmet om John Dillermand. Og jeg kan godt lide at prikke lidt, når forargelsen er stor over noget, som de fleste danskere synes er ganske harmløst. John Dillermand-kagen sætter lidt smil på læben i en ellers mørk coronatid, forklarer Lars Jensen.

Bagermesteren lavede en lodtrækning om den eftertragtede kage, der i går blev vundet af en ung kvinde:

- Hun sagde, at hun ville dele den med sine veninder, fordi de trængte til noget John Diller, griner bagermester Lars Jensen højt.