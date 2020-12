Julemand overrasker helt vildt

'Feliz Navidad' er det spanske udtryk for 'glædelig jul'. Men det er dog sikkert, at en lokal narko-pusher får alt andet end en 'glædelig jul' i år, selv om han blev overrasket og anholdt af selveste julemanden og hans medhjælper. Han kommer nemlig til at tilbringe julen bag tremmer.

Den usædvanlige anholdelse fandt sted tidligere i denne uge i kvarteret Villa El Salvador i Lima, hvor to narko-betjente forklædt som julemanden og hans medhjælper pludselig slog til og anholdt narko-pusheren på en adresse i kvarteret.

Det skriver flere medier heriblandt CNN og New York Post

På en usædvanlig video, der er gået verden rundt, kan man se, hvordan julemanden med en stor mukkert smadrer en dør og sætter gang i politi-operationen, der i den grad overraskede narko-pusheren.

På videoen kan man høre en narko-betjent råbe højt:

'Vi er fra politiet! Vi tilhører den grønne patrulje. Dette er en anti-narko operation.'

Og i samme sekund kaster de sig over narko-pusheren og foretager en anholdelse.

Ifølge politiets talsmand var den anholdte person tidligere blevet filmet på video, hvor han blandt andet solgte kokain nær en skole.

I forbindelse med politiets razzia på adressen blev der fundet flere hundrede små poser med stoffer samt en pistol og en elefanthue.

- Der er blevet beslaglagt en stor mængde stoffer, heriblandt kokain og marihuana, og vi har også beslaglagt en pistol, fortæller kriminalchefen Fredy Velasquez fra narko-afdelingen hos politiet i Lima.