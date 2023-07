Kæde med bizar opfordring: Vil du hedde 'Subway' til fornavn?

Nu kan amerikanske statsborgere ændre sit navn officielt til 'Subway' og derpå være heldig at få gratis 'subs' resten af livet hos den verdensomspændende kæde

Gratis sandwich resten af livet lyder umiddelbart som et ret fristende tilbud.

Men ville du være villig til at skille dig af med dit nuværende navn og ændre det til 'Subway' for det?

Det er spørgsmålet, den populære sandwichkæde Subway, der i sin tid også var i Danmark, stiller sine fans og kunder i det amerikanske.

Subway er i gang med en række store ændringer i koncept og menu, og i den forbindelse vil de se, hvor langt kunderne er villige til at gå for også at foretage en markant ændring i deres eget liv.

Nærmere betegnet officielt og lovformeligt at ændre sit fornavn til 'Subway' via dokumenter, papirer, registrering og hvad der nu ellers skal til.

Gør man det, så kan man være heldig at blive den udvalgte til at få gratis 'subs' - altså sandwiches fra kæden - ubegrænset resten af livet.

Det skriver Unilad.

Den populære sandwichkæde er således på jagt efter sin største og mest dedikerede fan, for sådan en type skal der nok til, må man konstatere.

Gav en million subs væk

Den mærkelige konkurrence kommer kun få uger efter, at fødevarekæden introducerede automatiske udskæringsmaskiner for kunderne og mulighed for friskskåret delikatessekød til 20.000 restauranter i Nordamerika.

Sandwichkæden gav desuden en million gratis subs væk som led i den kæmpe kampagne.

Men ikke nok med det - nu kører man altså også den landsdækkende navnekonkurrence, der løber mellem 1. august og 4. august 2023 og vil blive afholdt på internetsiden SubwayNameChange.com.

'Subway vil vælge en heldig vinder til at få gratis sandwich og påtage sig en ikonisk ny identitet', forklarer Subway i en pressemeddelelse.

Subway refunderer de juridiske gebyrer og ekspeditionsgebyrer, som det koster vinderen at skifte navn. Spørgsmålet er dog, hvor mange som hopper med på legen.

Der er således som nævnt kun én vinder, men om kort tid kan der med andre ord potentielt være flere hundrede - eller tusinde - amerikanere, som hedder Subway til fornavn ...