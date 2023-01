Kæmpe ændring: Skifter strategi

Auktionshusets Bruun Rasmussen dropper en af de tre typer auktioner, de i dag tilbyder. Det kommer til at koste for en del af kunderne

Fra starten af februar ændrer auktionshuset Bruun Rasmussen strategi og dropper en af deres tre auktionstyper.

Det har Bruun Rasmussen torsdag oplyst i en mail til deres kunder.

Det er den såkaldte direkte auktion, der er for de lavest vurderede varer, hvor kunderne ikke indleverer varerne til Bruun Rasmussen, men blot afsender dem anonymt til køberne, såfremt der bliver opnået et salg på auktionen.

Auktionstypen har været i brug de sidste fire år, men nu er det altså slut, lyder det i mailen, hvoraf det fremgår, at den sidste direkte auktion bliver afholdt 2. februar.

Ændring efter kæmpesalg

Ændringen kommer, knap et år efter at det traditionsrige auktionshus blev solgt til britiske Bonhams for et større millionbeløb.

Salget har givet Bruun Rasmussen flere muligheder for at ramme flere internationale købere, hvilket kan give højere hammerslag, lyder forklaringen fra Bruun Rasmussens administrerende direktør, Jakob Dupont.

- Så den væsentligste grund er, at det her er et strategiskift, hvor vi har valgt at fokusere på vores netauktioner, der er halvdelen af vores omsætning, og traditionelle auktioner, som er den anden halvdel, siger han til Ekstra Bladet.

Jakob Dupont beskriver de direkte auktioner som 'en nyskabelse på den nederste del af auktionsmarkedet' og fortæller, at Bruun Rasmussen, så vidt han ved, er det eneste traditionelle auktionshus i verden med den løsning.

- Men med de muligheder, vi har fået, er der et ræsonnement i at koncentrere vores kræfter lidt højere oppe i markedet, og derfor lukker vi denne gør det selv-mulighed, siger han.

Jakob Dupont er administgerende direktør hos Bruun Rasmussen. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Kom aldrig til at løbe

Selvom interessen har været god for de direkte auktioner, har Bruun Rasmussen ikke været blæst bagover.

- Det er ikke grunden til, at vi lukker det ned, men vi er ikke helt vokset i det tempo, vi gerne ville. Det har også været nyt for folk, at de selv skulle pakke og sende, og nogle har måske tænkt, at det var lidt for bøvlet for at sælge et maleri til 1500 kroner, siger Jakob Dupont og fortsætter:

- Når man starter noget nyt, starter man med at kravle, før man kan gå og løbe. Og man kan sige, at vi kom til at gå fint, men vi er ikke nået op til, hvor man løber, siger han og understreger, at omsætningen har været væsentlig lavere end på de to andre typer auktioner.

