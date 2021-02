Kæmpe fastelavnshit: John Dillermand er alle vegne

Det skabte ramaskrig, da den nye danske animerede tv-serie 'John Dillermand' løb over skærmen på DR Ramasjang i januar 2021.

Hvordan kunne man vise sådan en serie for børn? Var den for politisk ukorrekt? Spørgsmålene var mange. Men noget tyder på, at John Dillermand er kommet for at blive.

For mens de små børn er tilbage i børnehave og skole, så bliver der traditionen tro sunget 'Fastelavn er mit navn', mens der kæmpes om, hvem, der gå hjem med titlen som henholdsvis kattekonge og -dronning.

Et kostume har vakt opsigt dette år. Over land og rige er der nemlig dukket utroligt mange, hjemmelavede rød- og hvid-stribede John Dillermand-kostumer op.

Her er et af de mange fine hjemmelavede kostumer. Foto: Privat

Kun kreativiteten sætter grænser for de mange forældre, som har rekreeret den landskendte animationsfigur.

Flere har fundet symaskinen rem og syet deres eget John Dillermand-kostume. Foto: Privat

Figuren John Dillermand er kendt for altid at ende i nogle uheldige situationer, hvor han på mærkværdigvis altid har en god løsning lige ved hånden. Han kan nemlig komme ud af diverse problemer og forhindringer ved hjælp af sin utroligt lange og magiske tissemand.

Afholdes uden for

Sundhedsstyrelsen var tidligere på ugen ude at sige, at den traditionelle fastelavn kunne afholdes, men at man burde rykke det hele uden for.

I en pressemeddelelse lød det:

- Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vi holder fast i rådene om at forebygge smitte, uanset om det er i vinterferien, til fastelavn, eller hvis man planlægger at fejre valentinsdag.

Derfor har det kunnet lade sig gøre at vise de mange kreative kostumer frem for vennerne i børnehaven og de mindre skoleklasser.