Kæmpe huller på badestrande spreder sig

Sommeren er lig med ferie, Tour de France i flimmeren og ture på stranden.

Sidstnævnte har en masse unge benyttet sig af, men ikke nødvendigvis til at få sig en lækker tan eller hoppe i bølgen blå.

For der bliver nemlig arbejdet på at grave store huller. En ny trend, der florerer i udlandet, som også er landet i Danmark.

Flere mindre amerikanske medier beretter om de meget store huller, men her viser det sig at være et større problem, da de ikke bliver fyldt op med igen.

Det kan være til stor fare for mennesker eller dyr, der overser dem.

30 unge samlet i Danmark

Nu er trenden altså kommet til Danmark.

4. juli var 30 unge samlet på Bellevue Strand nord for København for at grave et meget stort hul. Humøret var i top, og der blev drukket øl undervejs, skriver TV2 Lorry.

Gruppen var blevet inspireret af Hector Foss, der på sin TikTok-profil havde opfordret til at møde op på Klampenborg Station for at grave et kæmpe hul på netop Bellevue Strand.

- Så lavede jeg TikTok'en i en brandert uden at ane, hvad der ville komme ud af det. Det gik lidt amok derefter, siger Hector Foss til tv-stationen.

Fem timers arbejde

På stranden blev der arbejdet i fem timer på at få gravet et hul.

Nysgerrige strandgæster kom forbi, og nogle syntes, det var så mystisk, at de tilkaldte bademesteren.

Han fik selv syn for sagen og lod de unge arbejde videre. For de udgjorde ikke nogen fare for andre, lød konklusionen.

Denne trend er ikke den eneste, der bliver talt om i øjeblikket.

For en del unge har været i biografen i disse dage for at se 'Minions 2: Historien om Gru'.

Her er de unge iklædt jakkesæt, og så klapper og larmer de i takt til filmen. Det har ført en del klager med sig, som har fået flere biografer til at afvise de lidt for glade unge mennesker, skriver Kino.