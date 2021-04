Kæmpe kartoffelkrise: - Spis pommes frites hver dag

De mange restaurantlukninger som følge af coronarestriktioner betyder, at danskerne indtager færre pommes frites.

Det har medført stuvende fulde kartoffellagre.

- Vi har været udfordret. Vores kartofler kommer op af jorden, uanset om der er corona eller ej. Det var en god høst i 2020, men vi havde slet ikke brug for så mange, fordi hele vores food-service salg har været væk qua corona, siger administrerende direktør hos Flensted i Ansager, Lene Rasmussen, til dr.dk.

Og hun har en klar opfordring til alle danskere.

- Folk skal bare spise pommes frites hver dag. Det er vores opfordring. Der er nok af dem i hvert fald, lad mig sige det sådan, siger Lene Rasmussen og oplyser, at Flensted trods alt kommer ud af 2020 med et lille plus i regnskabet.

Mamma Mia: Trump i pizza-brøler

Brancheorganisationen Danske Kartofler oplyser til DR, at der sidste år var 2,6 millioner tons pommes frites-kartofler i overskud i Europa. Mange af dem forsøges afsat til stivelsesproduktion, hvor prisen er meget lavere.

Kartoffelproducenter, der leverer til detailhandlen, er ikke nær så hårdt ramt af corona.

McDonald's fejlede stort med sin burgerbar på skinner i 1990'erne. Læs historien her (+)