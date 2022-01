Kæmpe kovending: Nu vender den tilbage

Det vakte ramaskrig, da Fazer Danmark sidste år oplyste, at slikkepinden fra Dumle ville blive taget ud af produktionen og blive fjernet fra hylderne.

Men nu er der gode nyheder til fans af Dumle-slikkepinden.

Slikkepinden vender nemlig tilbage i løbet af den kommende uge.

Det skriver Fazer Danmark i en pressemeddelelse.

- Det er derfor en stor glæde at kunne fortælle, at den er tilbage på hylderne i løbet af de kommende uger, så vi er klar til fastelavn, siger Hans Christian Ulrich, direktør i Fazer Danmark.

Foto: Fazer

Fundet løsning

De seneste dage har Fazer da også teaset for, at slikkepinden var på vej tilbage - blandt andet på det sociale medie TikTok.

Da den populære slikkepind blev taget af markedet, var det da heller ikke, fordi den ikke var populær.

Det handlede derimod om, at den maskine, der producerede slikkepindene, var for svær at vedligeholde.

- Maskinen, der producerer Fazer Dumle-slikkepinden, skal betjenes med håndkraft og kræver reservedele, som ikke er til at opdrive mere. Derfor er det tid til at sige farvel. Vi ved, at slikkepinden er elsket af mange, og vi vil selvfølgelig fortsætte vores bestræbelser på at finde en måde at producere en ny version af den klassiske slikkepind på igen i fremtiden, men nu er det tid til at sige farvel til den gamle, lød det i den forbindelse i en pressemeddelelse fra Fazer.

Men nu har Fazer fundet en løsning på det problem.

Ifølge Fazers direktør har de nemlig nu fundet en måde, hvor de kan 'forlænge maskinens levetid', så de bedre kan producere slikkepinden på den mest hensigtsmæssige måde.

- Sidste vinter, hvor beslutningen blev taget, var der ingen løsning på, hvordan vi kunne fortsætte produktionen af ​​Dumle slikkepinden, da maskinen krævede tiltagende reperationer. Men vi har nu fundet den rette ekspertise til at forlænge maskinens levetid, og efter en dedikeret indsats kan vi nu sikre den unikke smag og konsistens, som Dumle slikkepinden er kendt for. Det er derfor en stor glæde at kunne fortælle, at den er tilbage på hylderne i løbet af de kommende uger, så vi er klar til Fastelavn, siger Hans Christian Ulrich, direktør i Fazer Danmark, og fortsætter:

- Indsatsen for at finde en løsning på problemet med produktionen blev uden tvivl accelereret som følge af især de mange danskeres reaktion på, at slikkepinden blev taget af hylderne. Det var virkelig noget, der gav genlyd på hovedkontoret i Finland, så vi skylder i virkeligheden de danske Dumle-fans en stor tak.

Det vil nok skabe glæde hos en stor række Dumle-fans. Danskerne var nemlig ikke helt tilfredse, da slikkepinden blev taget ud af produktion, og slikkepindene blev tilmed sat til salg på DBA til vanvittige priser.

Slikkepinden har eksisteret siden 1945, hvor den fik debut i Sverige. Først fem år efter fik den dog navnet Dumle.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Hans Christian Ulrich, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

