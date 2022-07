Kæmpe kovending: Vi har fejlet

Der bliver padlet baglæns på ledelsesgangen hos Instagram i disse dage.

Det sker efter flere uger med tiltagende kritik af flere nye tiltag i den sociale billeddelingsapp.

- Jeg er glad for, vi tog chancen - hvis vi ikke fejler engang imellem, så tænker vi ikke stort nok, siger Instagram-boss Adam Mosseri til techmediet Platformer.

Det er blandt andet indførelsen af billeder og videoer i fuldskærm samt antallet af anbefalede opslag og konti, der bliver henholdsvis udfaset og reduceret kraftigt, mens der arbejdes på at forbedre applikationens algoritme.

- Brugerne er frustrerede over det nye design, og brugerdataene er ikke gode. Så der tror jeg, at vi skal tage et stort skridt tilbage, omgruppere og finde ud af, hvordan vi vil komme videre, siger Adam Mosseri.

Ændringerne blev indført, så Instagram bedre kan konkurrere med kinesiske TikTok, som er stukket fuldstændig af, når det kommer til videodeling.

Annonce:

Kendis-kritik

Blandt andet søstrene Kylie Jenner og Kim Kardashian har delt deres utilfredshed med det nye Instagram.

'Gør Instagram til Instagram igen og lad være med at efterligne TikTok. Jeg vil bare gerne se søde billeder af mine venner', har søstrene delt med deres knap 700 millioner Instagram-følgere.

Som så mange andre har Kim Kardashian og Kylie Jenner været ude og kritisere det nye Instagram. Foto: Ritzau Scanpix

Også blandt Twitter-brugere har kritikken været tiltagende, og en kulturjournalist har fået knap 150.000 likes for et opslag, hvor hun på sarkastisk vis sviner Instagram.

Instagram-boss Adam Mosseri fortæller til Platformer, at store designændringer ofte medfører utilfredshed blandt brugere, men i dette tilfælde er utilfredsheden blevet bakket op af Instagrams egen data.

Annonce:

- Når du opdager noget i dit feed, som du ikke har fulgt før, bør det være af høj kvalitet - det skal bare være fantastisk. Du skal blive glad for at se det. Og det synes jeg ikke sker nok lige nu. Så jeg tror, vi skal tage et skridt tilbage i forhold til procentdelen af ​anbefalinger, blive bedre til ramme plet, og så - hvis og når vi gør det - kan vi begynde at vokse igen, siger Mosseri og understreger, at tilbagerulningen er midlertidig.

Ifølge Mark Zuckerberg, administrerende direktør for Meta, som ejer Instagram og Facebook, er 15 procent af indholdet i nyhedsstrømmen på Facebook anbefalinger, mens tallet er højere på Instagram. Mod slutningen af 2023 skal andelen gerne være oppe på 30 procent.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jade-Laila strippede sig ind i danskernes tv-stuer i slutningen af 90'erne, men hendes liv har været alt andet end glamourøst.

Efter misbrug og drabsforsøg: Her er Jade-Laila i dag