Kæmpe mystik: Syv meter langt havdyr skyllet op på strand

Det havde ligget så længe, at det er svært at se, hvad det var

Der findes mange mærkværdige dyr under havets overflade, og det må siges, at det kan være noget af et syn, når de ukendte væsener kommer op på landjorden.

Artiklen fortsætter under billedet...



Hvor længe det store dyr har ligget på stranden vides ikke. Foto: Marine Environmental Monitoring

På Broad Haven South Beach i Wales fik kystvagten sig noget af et syn, da et syv meter langt ansigtsløst havdyr lå død på stranden.

Det skriver Marine Environmental Monitoring på deres officielle Facebook-side.

Forrådnet

Fordi havdyret havde ligget længe i vandet, inden det var skyllet op på stranden, var det begyndt at forrådne. Derfor var det svært for biologerne at fastslå, hvilket syv meter langt dyr der altså var tale om.

Først mente de, at det var en strandet hval, men da det mystiske dyr blev undersøgt nærmere, viste det sig, at der var tale om en form for stor fisk.

Artiklen fortsætter under billedet...



Biologerne mener, at det store dyr har været endnu længere, omkring otte meter, da det var levende. Foto: Marine Environmental Monitoring

Men fordi kadaveret var i opløsning, var det svært at knytte det til et specifikt dyr.

Næststørste haj

Derfor må man tage en gisning om det mystiske dyr til takke.

Marine Environmental Monitoring mener nemlig nu, at der er tale om den plankton-ædende brugde, som har det latinske navn Cetorhinus maximus. Det er verdens næststørste haj, kun overgået af hvalhajen.

Artiklen fortsætter under billedet...



Brugden er ikke farlig for mennesker. Den spiser kun plankton. Foto: Marine Environmental Monitoring

Brugden ser måske gyselig ud, men den er, ligesom hvalhajen, ikke farlig for mennesker. Den bruger sit store gab til at indfange plankton.