Kæmpe Netflix-nedtur

Den populære streamingtjeneste Netflix har for første gang i over et årti mistet abonnenter.

Det oplyser selskabet tirsdag i en regnskabsmeddelelse.

I alt mistede Netflix 200.000 abonnenter i første kvartal. Det var langt fra streamingtjenestens egne forventninger om 2,5 millioner nye brugere i perioden.

Selskabet forudser også, at den negative udvikling fortsætter i andet kvartal.

Falder 23 procent

Netflix har de seneste ti år ellers været en stabil vækstmotor for investorer, men det har blandt andet krigen i Ukraine rykket ved.

Således måtte selskabet i marts vinke farvel til 700.000 brugere, da det besluttede at suspendere sin tjeneste i Rusland på grund af konflikten.

Netflix-aktien er faldet med 23 procent i eftermarkedet i kølvandet på tirsdagens udmelding.

Streamingtjenesten, der har 221,6 millioner brugere på verdensplan, mistede senest kunder i oktober 2011. Nu regner selskabet med at miste yderligere 2 millioner abonnenter i andet kvartal.

Det er, på trods af at hitserier som 'Stranger Things' og 'Ozark' vender tilbage på tjenesten i foråret.

Omsætningen vokser

Selv om Netflix har måttet vinke farvel til millioner af brugere, voksede dets omsætning stadig med 10 procent i første kvartal til 7,87 milliarder dollars.

Det svarer til godt 54 milliarder kroner og var en smule under analytikernes forventninger.

I samme periode havde Netflix en indtjening på 1,6 milliarder dollars eller cirka 11 milliarder kroner. Det var en smule bedre, end analytikerne havde forventet.

- Det store antal husstande, der deler profiler, skaber sammen med øget konkurrence udfordringer på omsætningen, siger Netflix i en udtalelse om de faldende brugertal.

- Det store covid-19-boost til streamingtjenesterne har også gjort billedet mere uklart indtil for ganske nylig.

Flere falder

Andre streamingtjenester som Roku og Disney registrerede også store fald på aktiemarkedet tirsdag.

Ifølge finansmediet Yahoo Finance vil den overraskende udmelding fra Netflix formentlig få analytikere til at gentænke deres forudsigelser for hele streamingbranchen, når den førende spiller på markedet tilsyneladende har ramt et loft i brugerudviklingen.