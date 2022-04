Kæmpekæde sagsøgt for brandvarm kaffe

Et par fra New Jersie sagsøger kæden Dunkin' Donuts, efter at manden fik serveret så varm kaffe, at han angiveligt blev brændt

Evan Arlington, 37, tabte 25. august 2021 en kop kaffe i skødet på sig selv.

Kaffen var angiveligt så varm, at han fik både anden- og tredjegradsforbrændinger.

Derfor sagsøger han og hans kone, Stephanie Arlington-Macias, 37, nu serveringsstedet Dunkin' Donuts, skriver New York Post.

Kaffen blev tabt i en drive-thru uden foran Dunkin' Donuts i byen Totowa, der ligger i den amerikanske delstat New Jersey.

Ifølge parrets advokat, William Gold, bliver kæden sagsøgt for at få kompensation for nogle af Evan Arlingtons hospitalsregninger, men også fordi Stephanie 'oplevede et tab af sin mands hjælp, trøst, ægteskabeligt fællesskab og konsortium', uddyber advokaten.

Det fremgår ikke, hvor meget parret ønsker at få ud af Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts har endnu ikke kommenteret sagen.

Også McDonald's

Det er ikke første gang, at personer sagsøger fastfoodkæder over forbrændinger. I 1992 sagsøgte den dengang 79-årige Stella Liebeck McDonald's, fordi hun havde fået tredjegradsforbrændinger, efter at der var blevet tabt en kop kaffe i skødet på hende.

Også McDonald's har oplevet at blive sagsøgt, efter at en kunde tabte varm kaffe i skødet. Foto: Ritzau Scanpix

Hun vandt dengang 2,7 millioner dollars - svarende til næsten 19 millioner danske kroner.

For en måned siden blev den store burgerkæde igen sagsøgt. Denne gang var det den amerikanske techvirksomhed Kytch, som har opfundet et diagnosticeringsværktøj, der kan hjælpe McDonald's-medarbejdere med selv at reparere softicemaskinen, der sagsøgte burgerkæden for 900 millioner dollars - svarende til 6,1 milliard kroner.

