Kæmper for mor-kroppen

Far-kroppen er ad flere omgange blevet hyldet, men det samme ville være synd at sige om mor-kroppen.

Strækmærker, hænge-bryster og ekstra kilo er ikke ligefrem noget, der fylder i diverse modemagasiner eller på de sociale medier.

Men flere kvinder er begyndt at gøre oprør mod de urealistiske idealer og forventninger, der er til kvindekroppen efter fødsel.

Heriblandt influencer Bethania Garcia der med sine 203.000 følgere på Instagram er med til at sætte fokus på netop det.

Det skriver New York Post.

Hun beskriver sin Instagram-profil med ordene 'Ægte og upoleret moderskab'.

Her deler hun hudløst ærlige billeder af sig selv, hvor hun viser alle de naturlige tegn på, at hun har båret fem børn.

'Jeg synes, det er skørt, hvor mange mænd, eller mennesker generelt, der aktivt fører kampagne for, at kvinder skal hade deres kroppe,' skriver Bethania Garcia i et af sine mange opslag.

Usundt kropssyn

Kvinder bliver rost, når de formår at smide baby-vægten, men det bidrager til et usundt syn på kvindekroppen, mener flere kropsaktivster.

Musiker og producer David Foster kom for nylig i modvind, da han delte et billede af sin kone, efter hun havde født deres søn, med teksten 'Hvilken baby?'.

Kritikken gik på, at det skal være slut med, at kvinder, der lige har født, helst ikke skal se ud som om, de lige har født.

Og det budskab tilskriver både kropsaktivist og diætist Jenna Werner og influencer Sarah Landry sig.

- Det er ikke fair, at det billede er med til at få sårbare og nybagte mødre til at tro, at de bør se sådan ud, efter de har født. Det er overvældende, det er dæmoniserende, og det er fedmefobi, fortæller hun til New York Post.

- Den måde, du følte dig sexet førhen, ændrer sig måske, men virkeligheden er, at din smukke krop har skabt et menneske. Det synes jeg ikke, der er noget mere sexet end, tilføjer hun.

Sarah Landry opfordrer kvinder til at omfavne deres mor-kroppe. Hun sammenligner selv sine strækmærker med lyn.

'At tabe baby-vægten er stærkt overskygget af alle de andre dele af helings-processen, såsom voksenbleer og hårtab', fortæller hun.