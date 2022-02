Kæmpestore millionhandler eksploderer

Købspriser på den anden side af 30 millioner kroner har ikke altid været hverdagskost på et forholdsvis lille boligmarked som det danske.

Men i løbet af det seneste år har flere købere haft den store pengepung fremme. Ifølge nye tal fra boligmediet Boliga.dk er antallet af de helt store villahandler nemlig fordoblet fra 2020 til 2021.

Intet mindre end 29 villaer og rækkehuse blev nemlig solgt for mere end 30 millioner danske kroner sidste år, hvor der i 2020, da boligmarkedet blomstrede op under coronakrisen, blot blev lukket 15 af de superdyre handler.

Det er en udvikling, der er kommet bag på selv dem, der til hverdag bevæger sig rundt i toppen af det danske boligmarked, fortæller Farnaz Elbæk fra liebhavermægleren Elbæks Ejendomsmægler, der sidste år stod bag flere af de store handler:

- Liebhavermarkedet er gået over alt forventning under coronakrisen. Vi vidste ikke, hvad udkommet ville blive, men til alles overraskelse – og også vores – har det bare braget derudad, siger hun til Boliga.dk.

Ligesom på resten af boligmarkedet har køberne i endnu højere grad end tidligere stået klar til at investere penge i mursten:

- Der har været en del virksomhedshandler, og så er der rigtig mange, der er kommet tilbage fra udlandet, hvor det pludselig ikke føltes særligt trygt at bo. I stedet ville man gerne hjem til det, man kender. Der er en masse ting, der har været usikkert i løbet af de seneste år, men noget, der altid har virket sikkert, er at investere sine penge i ejendomme, siger Farnaz Elbæk.

Nordsjælland i front

Nordsjælland er på mange måder lig med dyrt – rigtig dyrt - og det gælder i høj grad på boligfronten: Det er nemlig her - hvor man finder landets indiskutabelt mest eksklusive boligstrækning langs kysten nord for København.

Ifølge Boliga.dks tal har så godt som alle handlerne nemlig adresse i det eftertragtede pastorat og i selve hovedstaden, hvor ni af de villaer, der er blevet solgt for mere end 30 millioner kroner sidste år, har hjemme.

Selvom vi blot er lidt mere end en måned inde i det nye år, er der ikke noget, der tyder på, at farten på det virkelig dyre liebhavermarked tager af. I hvert fald ikke, hvis man spørger Farnaz Elbæk:

- Vi brager fortsat derud af, og så sent som i fredags lukkede vi fire store handler, hvor to af dem kostede over 30 millioner kroner. Der er stadig meget, der er usikkert i øjeblikket, så det havde vi ikke kunne spå om, siger hun til Boliga.dk.

Ligesom villaerne er det også blevet til flere virkelig dyre lejlighedshandler; sidste år blev tre ejerlejligheder – alle sammen i København – solgt for mere end 30 millioner kroner. I 2020, var der kun én af den slags handler.

Indtil videre er årets største tinglyste villahandel Mads Skjerns gamle villa fra tv-serien Matador, der i virkelighedens verden ligger ud til Furesøen i Holte, og som i starten af året blev solgt for 45 millioner kroner.

Se de dyreste villaer til salg lige nu her.

*Boliga.dk har medtaget alle tinglyste salg af villaer, rækkehuse og ejerlejligheder i 2021 og 2020 i opgørelsen. Der er kun medtaget handler foretaget i almindeligt frit salg.