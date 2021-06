Kaos på Wikipedia: Erklærede Christian Eriksen død

- Artiklen om Christian Eriksen er spærret for anonym redigering, så der kan nå at falde ro på situationen, lyder det fra Wikipedia

Da det ulykkelige og uventede skete i aftes, at Christian Eriksen faldt om på banen i Parken, var der i lang tid tvivl om hans tilstand.

Gik man på Wikipedia for at orientere sig, blev man mødt med beskeden om, at den danske fodboldstjerne var død.

'Christian Eriksen - dansk fodboldspiller 1992-2021', stod der i toppen af opslaget om fodboldspilleren.

Folk med adgang til at opdatere opslag på Wikipedia var lørdag lige lovlig hurtige på aftrækkeren.

Fejlen blev efterfølgende rettet, og i skrivende stund finder man en mere korrekt beskrivelse af de dramatiske hændelser på Eriksens Wikipedia-side.

'Den 12. juni 2021, mens han spillede i Danmarks åbnings 2020 UEFA EURO på Parken Stadium i København, kollapsede Eriksen i det 43. minut, da han var ved at modtage et indkast i en kamp mod Finland. Lægehjælpen ankom straks og udførte hjerte-lungeredning på banen, før Eriksen blev taget af banen på en båre, og kampen blev suspenderet Efter vellykket lægehjælp blev det rapporteret fra UEFAs officielle Twitter-konto, at Eriksen var blevet overført til Rigshospitalet og stabiliseret'.

Wikipedia: Risiko for at opdatere forkert Til Ekstra Bladet forklarer Wikipedia, at risikoen for fejl er en del af den måde, Wikipedia er skruet sammen. Vi kunne naturligvis spærre alle artikler for redigering, men så ville det ikke være Wikipedia. Det positive ved at kunne opdatere hurtigt rummer risikoen for at opdatere forkert og blive nødt til at rette bagefter. Konkret er artiklen om Christian Eriksen p.t. spærret for anonym redigering, så der kan nå at falde ro på situationen.

Wikipedia er et opslagsværk, der redigeres af frivillige administratorer. Redigeringen foregår åbent, så alle kan følge med, og ser man med bag kulissen, kan man se, at fejlen med at erklære Christian Eriksen død har medført heftig aktivitet blandt de redigerende på Wikipedia.

Det fremgår, at han første gang blev erklæret død på Wikipedia allerede 18.45.

Herefter går det frem og tilbage for opslaget, indtil en administrator ved navn Asger beskytter opslaget og skriver 'Folk skriver desværre på artiklen, at han er død. Vi kender ikke hans tilstand på nuværende tidspunkt. God bedring til Eriksen.'