Kartoffelkrise udløser pomfrit-panik

Mens McDonald's i Danmark har introduceret en gigant-pomfrit - dobbelt så stor og med dobbelt så mange kalorier som en 'stor pomfrit' - så er der straks mere panik i pomfrit-frituren i Japan.

Her har den amerikanske fastfoodgigant nemlig set sig tvunget til at suspendere salget af både 'mellem' og 'stor' pomfrit i en uge, skriver Reuters.

Det sker som følge af problemer med kartoffelleverancen, som normalt ankommer med fragtskib fra canadiske Vancouver.

Ifølge en meddelelse fra McDonald's Japan er kartoffelpanikken opstået på grund af ødelæggende oversvømmelser samt coronas negative indflydelse på det globale distributionsnetværk.

Den canadiske provins British Columbia blev ramt af en voldsom storm og efterfølgende oversvømmelser i midten af november. Her bliver en ko reddet i land ved Abbotsford ikke langt fra Vancouver. Foto: Reuters

McDonald's i Japan har blandt andet forsøgt sig med lufttransport for at sikre en stabil import af kartofler, men nu skruer de altså ned for fritureblusset indtil 30. december.

I perioden sparer kunderne i øvrigt 50 japanske yen - cirka tre kroner - når de køber en mellem menu med en 'lille' pomfrit.

Der vil stadig kunne købes hash browns til morgenmad.