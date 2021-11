Katastrofal fejl på fertilitetsklinik: Fødte andet pars barn

I det øjeblik, amerikanske Alexander Cardinal så sin nyfødte datter første gang, vidste han, at noget ikke var, som det skulle være.

Alexander Cardinal kunne nemlig hverken genkende sig selv eller sin kone, Daphna, i den lille nyfødte pige.

Det skriver flere medier, heriblandt People, Los Angeles Times og BBC.

- Det var, som om det var en instinktiv reaktion. Men jeg rystede det af mig og klippede navlestrengen over, siger Alexander Cardinal, der er bosat i Los Angeles, i et interview med People.

- Hvis vi ikke havde været igennem IVF (reagensglasbehandling, red.), havde jeg bare rystet den manglende lighed af mig. 'Hun ser bare sådan ud, og sådan er det'. Men fordi vi havde været igennem IVF, begyndte jeg at få mørke tanker, siger han videre.

Det gik hurtigt op for parret, at noget var galt. Foto: Alexander and Daphna Carindale

Havde et bånd

Til at starte med kunne Daphna ikke følge sin mands tankegang.

- Hun så meget anderledes ud end os. Men jeg følte, at hun var så bekendt, fordi jeg havde båret hende i ni måneder og født hende.

Familie og venner begyndte dog også at bemærke, at Daphna og Alexanders datter ikke lignede dem, og derfor besluttede parret at tage en dna-test for at få det opklaret en gang for alle.

Da svaret kom tilbage, blev de chokerede. Barnets dna matchede nemlig ikke med nogen af dem.

Alexanders fornemmelse viste sig derved at holde stik, og først tre måneder efter fødslen fandt han ud af hvorfor.

Den fertilitetsklinik, hvor Alexander og Daphna havde været i behandling for at blive forældre, og hvor de havde gennemgået IVF-behandling (reagensglasbehandling, red.), havde lavet en fatal fejl og havde puttet Daphnas befrugtede æg op i en anden kvindes livmoder, mens Daphna havde fået lagt den anden kvindes æg op i sin livmoder.

Her ses parrets førstefødte datter med parrets nyfødte barn, som siden viste sig ikke at være deres biologiske datter. Foto: Alexander and Daphna Cardinale

Tog sig af hinandens børn

Begge par opdragede derfor hinandens børn i uvished i tre måneder, før fejlen blev opdaget, og parrene via fertilitetsklinikken fandt frem til hinanden.

- Det her er noget, som har ændret, hvem vi er. Det er stadig en kamp hver dag, og det vil det blive ved med at være, lyder det fra 43-årige Daphna i interviewet med People.

De to par, der viste sig kun at bo ti minutter fra hinanden, mødtes efterfølgende med hinanden og besluttede med tiden efter nøje overvejelse, at de skulle 'bytte' børn, så børnene kunne leve med deres biologiske forældre.

De to børn var født med kun en uges mellemrum.

- Der er ingen lærebog til det her. Der er ingen, der kan give dig råd. Så vi endte med at løse det ved bare at rykke tæt sammen - os alle fire - og det er en velsignelse, at vi alle har det på samme måde. Vi har brugt alle ferier sammen lige siden, og vi har brugt alle fødselsdage sammen siden, så på den måde har vi sammenført vores familier, lyder det fra Alexander.

Tidligere er der sket lignende fejl på fertilitetsklinikker herhjemme, hvor kvinders æg er blevet befrugtet med den forkerte mands sæd, eller et andet æg er blevet befrugtet med partnerens sæd.

Fejlene er dog i langt de fleste tilfælde blevet opdaget hurtigt - lang tid inden der ville være kommet børn til verden.

