Katastrofe-start: Nu banker det ind på førstepladsen

På rekordtid fik spillet Cyberpunk 2077 nærmest kultstatus, da det blev udgivet sidste år og var fyldt til randen med fejl.

Nu er det tilbage i den officielle online Playstation-butik, og det kvitterer brugerne for.

Spillet kom i butikken 21. juni og ved månedens afslutning, havde det sat sig på tronen som det bedst sælgende for hele juni.

Undervejs i ni år

Cyberpunk 2077 var i produktionsfasen i knap ni år, men endte alligevel med at være proppet med 'grinagtige fejl', da det blev udgivet.

Specielt på Playstation 4 og Xbox One har spillet været en skandale.

Hurtigt blev det fjernet fra online-butikken.

Læs mere om alle spillets fejl her

Ikke perfekt

At spillet nu er tilbage i butikken, betyder ikke, at det er perfekt endnu.

Forsøger man at købe spillet i Playstations butik bliver man mødt af følgende besked:

'VIGTIG MEDDELELSE: Brugerne oplever fortsat problemer med ydelsen i dette spil. Køb til brug på PS4-systemer anbefales ikke. Du får den bedste Cyberpunk-oplevelse på PlayStation ved at spille på PS4 Pro- og PS5-systemer.'

Aktien hopper op

Den positive nyhed om, at spillet er en super-sællert giver fornyet energi til CD Project Reds aktiekurs, der stiger med mere end 6 procent.

Udviklerne, der står bag Cyberpunk 2077, har fået klø verden over for at udgive det halvfærdige spil.

Således er aktiekursen siden udgivelsen sidste år faldet fra en kurs på 440 polske zloty til at være 200 zloty i skrivende stund.