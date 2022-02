Kedede sig: Museumsvagt i svinedyr brøler

En museumsvagt i Rusland kedede sig så meget, at han tegnede øjne på et gammelt maleri

Er det kedeligt at kigge på malerier?

Det spørgsmål er på sin vis blevet besvaret i Rusland, hvor en sikkerhedsvagt efter sin første vagt har vandaliseret et dyrebart avantgarde-maleri fra 1930'erne.

Hensigten var dog hverken at provokere eller manipulere. Den 60-årige vagt skulle blot få tiden til at gå, for han kedede sig.

Det skriver The Guardian.

Billedet, der har fået en makeover, er Anna Leporskayas 'Three Figures', som er malet mellem 1932 og 1934.

Det illustrerer tre ansigtsløse mennesker, og i sin kedsomhed tilføjede vagten øjne på to af menneskerne med sin kuglepen.

Maleriet, som ifølge det russiske medie er blevet forsikret for 75 millioner rubler, eller 65 millioner kroner, var en del af en abstrakt udstilling på Boris Yeltsin Presidential Center i Ekaterinburg.

Kuratoren på udstillingen, Anna Reshetkina fortæller, at vandaliseringen foregik med en af Yeltsin-centrets kuglepenne.

- Hans motiv er stadig ukendt, men administrationen tror, det kortvarigt svigt i fornuft.