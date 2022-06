Kendis-kok vækker opsigt

Fodboldlandsholdets faste kok gennem mange år, Per Thøstesen, som ejer fin restaurant i København, er nu begyndt at samarbejde med burgerkæden og familierestauranten McDonald's

Han er vant til at tiltrække masser af kendte på sin restuarant Bistro Boheme på Esplanaden i København, hvor Metallica f.eks. for nylig lagde vejen forbi efter deres koncert på Copenhell.

Og så er det ham, der laver mad til stjerner som Kasper Schmeichel og Christian Eriksen, idet han er kok for det danske herrelandshold i fodbold, når det er samlet.

Per Thøstesen er således vel noget af det nærmeste, vi i Danmark kommer på begrebet 'kendis-kok'.

Men hvis pengepungen ikke giver råd til et besøg på den fine Bistro Boheme, og hvis dine evner udi fodbold ikke rækker til landsholdet, så er der nu alligevel en chance for at smage hans mad.

Det sker i et samarbejde med burgerkæden McDonald's, hvor han har lavet den nye burger inden for kategorien Homestyle.

Thøstesen er kendt for at trylle maksimal smag ud af klassiske ingredienser, og hvor de seneste burgere i McDonald’s række af samarbejder med gourmetkokke - bl.a. Henrik Jyrk og Paul Cunningham - har været med nye og overraskende ingredienser, så er Per Thøstesen gået mere klassisk til værks.

Fra i morgen 21. juni kan du således smage hans bud på en Homestyle: Homestyle Smokey Cheese.

'Jeg elsker en klassisk burger. Og skal jeg endelig have en burger, så skal det selvfølgelig være en burger med ost og bacon. Så sådan en har jeg udviklet mit bedste bud på', siger Per Thøstesen i pressemeddelelsen.

Per Thøstesen har lavet mad til herrelandsholdet i fodbold i mange år. Her ved VM i Japan og Sydkorea i 2002. Foto: Lars Poulsen

Thøstesen har altid været tæt på spillerne og trænerstaben, selv om disse er skiftet ud gennem årene. Her endda med på bænken ved siden af landstræner Morten Olsen og i omfavnelse med læge Mogens Kreutzfeldt, da Danmark slog Frankrig med 2-0. Foto: Lars Poulsen

Burgeren består af saftig bøf, bacon og to slags ost, og så har Per Thøstesen desuden udviklet en røget chipotlemayo, som sammen med en salsa og et krydderimix udgør krabaten.

'Jeg var nok en af de første herhjemme, der virkelig brugte chipotle i mit køkken. Jeg elsker den røgede smag, og selvom det måske er gået lidt af mode, så var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville bruge dens milde, røgede chilismag som et af lagene af røg i min burger'.

'Sammen med den røgede ost, synes jeg faktisk, at jeg nu kan servere en rigtig god burger for de mange gæster hos McDonald’s. Så hvor de seneste burgere har været fortolkninger af bearnaise, salater og simreretter, så er det her en fortolkning af en klassiker på burgerkortet', siger Per Thøstesen.