Kendis-skomærke i modvind: Taber millioner

Roccamore har haft et hårdt år, når man kigger på firmaets bundlinje

Det danske skofirma Roccamore er vant til at få navne som Annette Heick, Mia Wagner, Ellen Hillingsø, Leonora Christina Skov og Anna Thygesen til at sælge sko for sig.

Men den slags reklamesøjler er ikke nødvendigvis lig med en sikker succes.

Når man kigger på firmaets seneste regnskab, kan man nemlig se, at der er blevet sat en stopper for de millioner, der i årevis har været i overskud, når bundlinjen er blevet gjort op. Det skriver Jyllands-Posten.

I regnskabsåret 2022 har Roccamore nemlig tabt hele 3,3 millioner kroner efter skat.

Af ledelsesberetningen i regnskabet fremgår det, at ledelsen ikke finder resultatet for 2022 for tilfredsstillende.

'Det negative resultat skal ses i lyset af de markante ændringer, der er sket i samfundsøkonomien, herunder øget inflation, stigende renteniveau og en historisk lav forbrugeroptimisme, som har medført et generelt lavere salg for rigtigt mange forbrugerbrands, herunder også Roccamore,' står der i beretningen.

Jyllands-Posten har uden held forsøgt at række ud til iværksætteren og stifter af firmaet Frederikke Antonie Schmidt. Hun henviser dem til et opslag på LinkedIn, hvor man kan læse, at firmaet skyder skylden på deres lancering af mærket i Norge.

'I Roccamore valgte vi i 2021 at åbne Norge som vores første eksterne marked. Vi lejede en fantastisk (og rimelig dyr) butik og hyrede fede mennesker til at få os igang. Coronabølger kom og gik, vi havde et par nedlukninger mere, snestorm i april og mange andre spændende udfordringer,' skriver Frederikke Antonie Schmidt og fortsætter opslaget:

'Vi er slet ikke færdige med Norge, men vi er blevet meget klogere på go to market både her og i vores næste markeder. Det koster noget at lære noget, derfor har vi nu røde tal i regnskabet.'

Pengetanken er dog ikke tom i selskabet, som har en egenkapital på mere end ti millioner kroner, hvorfor der nok skulle være råd til at få vendt resultatet fra 2022.