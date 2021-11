Kendt burgerkæde konkurs

Coronapandemien har været hård ved de danske restauranter, og Sliders i København er ingen undtagelse.

Burgerkæden, der har to restauranter på Nørrebro og Vesterbro, er erklæret konkurs.

Det skriver Børsen.

Kæden har ellers flere kendte i ejerkredsen, heriblandt topchefen i elektronikforretningen Power, Jesper Boysen, og Lukas Graham-bassisten Magnus Larsson.

Boysens søn, Christian Boysen, var desuden medejer og administrerende direktør i selskabet op til konkursen. Ifølge cvr-registret blev selskabet sendt i konkursbehandling 4. november, hvor det samtidig skiftede navn til 'Restaurationsselskabet af 04.11.2021 ApS'.

Håber på at sælge

Børsen har talt med konkursboets kurator, Preben Jakobsen, som fortæller, at man forventer at sælge kæden snarligt.

- Vi har lavet en købsopfordring til forskellige aktører i markedet. Vi afventer lige nu, at der kommer nogle tilbud. Vi vil helst forsøge en samlet virksomhedsoverdragelse, hvor flest mulige medarbejdere går med, ligesom et sådant salg typisk indbringer den højeste salgspris, siger han til mediet.

Det betyder også, at restauranterne holder åbent, indtil et eventuelt salg er gået igennem.

Dårlige regnskaber

En gennemgang af selskabets regnskaber viser da også, at det stod hårdt til.

Således kom man ud af 2020 med et underskud på 874.412 kroner. Det er en markant nedgang i forhold til året forinden, hvor man leverede et lille overskud på 141.841 kroner.