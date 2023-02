Kendt casino advarer: Svindler på spil

Det danske online casino pip.dk har været udsat for identitetsmisbrug. En ukendt svindler har forsøgt at lokke bankoplysninger ud af massevis af personer. Nu advarer casinoet

'Har du klikket dig ind på den falske hjemmeside og afgivet dine kontooplysninger, anbefaler vi, at du straks kontakter din bank for at få rådgivning mod evt. misbrug'.

Sådan lyder ordene fra online casinoet pip.dk på en mail, efter en ukendt svindler har været på spil. I forbindelse med casinoets fastelavnskonkurrence på Facebook har en ukendt person udgivet sig for at være pip.dk med den hensigt at lokke bankoplysninger ud af personer.

Vedkommende har sendt en besked i kommentarsporet på pib.dk's Facebook-side, som kan ses øverst i artiklen. På selvsamme sociale medie har casinoet også advaret mod svindleren.

'Det er IKKE os, der skriver disse beskeder, så klik IKKE på linket og giv slet ikke jeres kortoplysninger eller lign. ud', lyder det fra casinoet.

'Vi kontakter altid vinderne af vores konkurrence direkte efter konkurrence er slut, og vi beder aldrig om, at I skal klikke på et underligt link for at få en præmie'.

Flere hoppede i fælden

Ekstra Bladet har været i kontakt med pip.dk, der fortæller, at den falske meddelelse blev sendt i kommentarsporet tidligere på ugen.

'Det skete sidst på eftermiddagen mandag, og da vi opdagede det tidligt mandag aften, slettede vi alle falske indlæg og tog direkte kontakt til de personer, der havde fået falsk besked om, at de havde vundet', lyder ordene fra Peter Weinreich, direktør i Omnigame, der ejer pip.dk.

Peter Weinreich fortæller, at casinoet har fået to til tre henvendelser fra personer, der har givet deres kreditkortoplysninger. De har i skrivende stund ikke oplevet noget misbrug.