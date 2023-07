Kendt hotelejer død

Hotelejer Bendt Fredberg er død.

Det oplyser Brøndums Hotel i en meddelelse på hotellets hjemmeside.

Fredberg, der har ejet det kendte hotel i Skagen i mere end 45 år, sov ind lørdag i en alder af 93 år.

'Det er med dybtfølt sorg, at vi meddeler at, Brøndums Hotels mangeårige ejer, Bendt Fredberg, stille er sovet ind den 1. juli 2023. Bendt Fredberg har siden 1977 ejet hotellet, hvor han gjorde det til sin livsopgave at bevare historien, ånden og kulturarven bag Brøndums Hotel', står der blandt andet i meddelelsen fra Brøndums Hotel.

Gammeldags type

Bendt Fredberg var statsautoriseret revisor, og han har ifølge nordjyske.dk flere gange fortalt, at han ikke købte hotellet med hjernen, men med hjertet.

- Jeg har en veneration for gamle ting, bygninger og historie. Historien skal fastholdes i en verden, hvor alt forandres. Jeg er den gammeldags type, der vil bevare, for vi har alle brug for historien, har han tidligere forklaret til avisen.

Det var ikke kun på det berømte hotel i det allernordligste Danmark, at Bendt Fredberg satte sit aftryk. Det gjorde han i hele byen, fremgår det af hotellets meddelelse.

'Igennem sit mangeårige virke satte han sit præg på Skagen - altid med vægt på historien og vigtigheden af at bevare det særlige, der hviler over hotellet og omgivelser i bydelen Østerby. Han var ofte i byen og skabte sig igennem årene en stor omgangskreds af kollegaer, venner og forretningsforbindelser, der værdsatte hans altid store virketrang og gode humør'.

Efter Bendt Fredbergs eget ønske vil hans begravelse foregå i stilhed, kun med deltagelse af de allernærmeste