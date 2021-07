Kendt restaurant går konkurs

De danske Michelin-kokke Søren Jakobsen og William Jørgensen må atter se en af deres anerkendte restauranter under konkursbehandling.

Det skriver Finans.dk.

Af en meddelelse fra Statstidende fremgår det, at selskabet bag gourmetrestauranten Atrium er blevet taget under konkursbegæring.

Restauranten, der ligger i Aarhus, bliver drevet af de to Michelin-kokke Søren Jakobsen og William Jørgensen.

Sidste år blev restauranten, der ligger i det ikoniske Hotel Royal, tildelt en Michelin Plate for deres mad.

Her ses Søren Jakobsen og William Jørgensen sammen med hotelejer Mads Richard Pedersen (bagerst i billedet). Foto: Stine Rasmussen

Coronanedlukning er årsag

Ud over Søren Jakobsen og William Jørgensen er også erhvervsmanden Lars Jørgensen en del af ejerkredsen bag Atrium og Gastromé.

Han fortæller, at coronapandemien i høj grad er skyld i, at de nu har måttet begære selskabet konkurs.

- Selskabet bag restauranten (Atrium, red.) var ikke i stand til at fortsætte efter corona. Jeg har en interesse i at se, om vi kan drive restauranten videre, og det forventer jeg, at vi kan finde en løsning på. Vi skal have lavet en endelig løsning med konkursboet, som selvfølgelig skal have nogle penge. Derfor er det heller ikke helt på plads endnu, siger Lars Jørgensen til Finans.dk.

I marts blev makkerparrets restaurant Gastromé taget under konkursbegæring. Det skete ligeledes med henvisning til coronanedlukningen.

Siden genopstod den i et nyt selskab.

Af cvr-registeret fremgår det, at Signature Brands ApS er moderselskab for selskaberne bag Atrium og Gastromé.

Planen er således, at Atrium og Gastromé fremadrettet skal drives videre gennem Signature Brands ApS.