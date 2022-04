Kendt rute dækket af menneskelort

- Det var virkelig ulækkert!

Sådan lyder det fra en af de guides, som får turister sikkert gennem den populære vandrerute ved Snowdonia National Park i Wales.

Wales oplever i øjeblikket enormt høje temperaturer, der for eksempel overgår Italien, Grækenland og Tyrkiet.

Det har fået turister til at flokkes mod øens mange outdoor-oplevelser, skriver BBC.

Hverken hygiejnisk eller pænt

Men flere mennesker betyder også mere afføring. Og ifølge guiden, Gemma Davis, har de måttet advare folk mod afføringen, når de skulle ud på ruten.

- Der var lorte i papirkopper, lorte under sten, og i lørdags så vi endda en person på ruten, som var i gang med at besørge.

Ifølge Gemma Davies skyldes lorteproblemet, at der er kommet flere turister i år, samt at toiletterne har været lukket over påsken.

Der var hverken åbne toiletter ved rutens baser eller på toppen af bjerget.

- Jeg forstår, at folk er nødt til at gå på toilettet, men det er ikke særlig hygiejnisk at gøre det på ruten. Det er heller ikke særlig pænt at kigge på.

En talsperson fra nationalparken har i en pressemeddelelse udtalt:

'Det er et bjerg. Det er ikke en turistattraktion, og det er folk nødt til at overveje, inden de begiver sig ud på turen.'

Amarminoen ligger ved Amager Fælled i København. Her har man også haft et lorteproblem. Foto: Jens Dresling

Også på Amager

Det er ikke kun i Wales, at man oplever sådanne lorteproblemer.

Sidste år kunne Ekstra Bladet fortælle, hvordan man også på Amager oplevede et lignende problem på den populære Amarmino.

