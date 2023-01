Kendt sushikæde bløder millioner

Jysk-familien er gode til at tjene penge på mange forskellige ting, men rå fisk er endnu ikke blevet en af dem.

Det står klart, efter Letz Sushi netop har afleveret regnskab for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022.

Kæden kom ud af regnskabsperioden med et underskud på 20.539.686 kroner før skat, og dermed fortsætter der med at fosse millioner ud af den storsatsende kæde.

Siden 2016 har der været blodrøde tal hos Letz Sushi, der siden da har tabt 129 millioner kroner før skat.

Jysk-familien har flere gange spyttet millioner af kroner i kassen, og derfor er egenkapitalen ved udgangen af regnskabsperioden fortsat positiv med 18,5 millioner kroner.

'2021/22 var igen et omskifteligt og turbulent år, hvor selskabet har været negativt påvirket af foranstaltninger i forbindelse med covid-19 samt øgede omkostninger til råvarer og energi,' lyder det i regnskabet.

Annonce:

I regnskabet beroliger ledelsen dog med, at de trods underskud og økonomisk usikkerhed forsat vil bruge økologiske ris og certificeret fisk - og fortsætte med at åbne restauranter.

Letz Sushi forventer et lignende resultat for den igangværende periode.

Direktørskift

Ved afslutningen af regnskabsperioden 31. august sidste år valgte Letz Sushi at skifte ud på direktørposten.

Anders Barsøe, der siden 2016 havde stået i spidsen for kæden, valgte at stoppe efter gensidig aftale, lød det dengang i et opslag på hans LinkedIn-profil, som blev citeret i flere medier - heriblandt Fødevarewatch.

'LETZ står et sted, hvor bestyrelsen gerne vil have mindre fokus på udvikling og mere fokus på drift. At vækste sig til en positiv bundlinje gennem udbygning af forretningen tager tid,' skrev han blandt andet om årsagen.

To uger inden hans exit havde han til Finans åbnet op om kædens fremtidsplaner i forbindelse med åbningen af fire nye restauranter.

Annonce:

- Vi er ejet af Jysk, som forventer, at der er vækst i forretningen. Vi har set tiden an efter corona, og nu er vores vækststrategi blevet støvet af. Derfor kører vi videre i samme spor, hvor vi skal skaleres op.

Siden har driftsdirektør Daniel Ødegaard fungeret som administrerende direktør for sushikæden.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Letz Sushi.