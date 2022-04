Klamt fund: 6o år gammel McDonalds menu gemt i væg

I forbindelse med renoveringen af sit hjem i Crystal Lake, Illinois, gjorde amerikaneren Rob et mærkeligt og kvalmende fund inden i sin væg

Det skulle bare havde været en ganske almindelig renovering, men endte med at blive noget af en arkæologisk fund, der forbløffede internettet.

Rob, der var i gang med at renovere sit hus, gjorde sig nemlig et besynderligt og kvalmende fund, da han fik nedlagt væggen til badeværelset.

Her opdagede han hele fire gamle McDonalds-poser, der blandt andet indeholdt en bakke halvt spiste fritter, gemt inden i væggen, hvor de formentlig har ligget og ventet på at blive spist de seneste 60 år.

Det skriver Newsweek i en artikel, hvor billeder af poserne vises, og hvor Rob fortæller om fundet:

- Vi er i gang med at renovere vores køkken og badeværelse. Da jeg skulle fjerne armaturet på badeværelset, lagde jeg mærke til noget stof, der sad fast i gipsen, som jeg hev ud og viste min kone. Men jeg kunne se, der var noget andet, der sad fast derinde. Da vi fik det ud og fandt de gamle McDonalds poser og fritter var vi meget overraskede og taknemmelige for, at det var det eneste vi fandt, siger han.

60 år gammelt McDonalds-logo og -maskot

De gamle poser er prydet med et gammelt logo og en maskot, som afspejler burgerkædens branddesign i årene 1955 til 1961.

Maskotten på poserne er 'Speedee', som var ansigtet udadtil for burgerkæden frem til 1967, hvor den gamle maskot blev erstattet af den nye, velkendte klovnelignende maskot, Ronald McDonald.

Ronald McDonald har stadig sit daglige virke som maskot for restaurantkæden, selvom han bruges lige så aktivt i markedsføringen længere. Foto: Ritzau Scanpix

Rob fortæller også, at hans hus blev bygget i 1959, og der samme år åbnede en af de første McDonalds restauranter i Crystal Lake, tæt ved huset.

- Så jeg går ud fra, at poserne har fundet sin vej ind i vores væg ved hjælp af dem, der originalt byggede huset i sin tid, siger han.

I 1955 åbnede den allerførste McDonalds restaurant i Des Plaines, Illinois, og allerede fire år senere havde kæden udvidet med 47 restauranter fordelt i landet.

I dag har kæden omkring 38.000 restauranter fordelt på 120 lande.