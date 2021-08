Klassiker i kæmpe comeback

Begejstringen over spilkonsollen Amiga 500 ville ingen ende tage, da den kom på markedet i 1987 med 16/32-bit CPU og 512Kb RAM.

Og minsandten om ikke den legendariske konsol nu gør comeback i form af Amiga 500 Mini, der lanceres i begyndelsen af 2022. Det oplyser producenten, Retro Games, der også står bag miniudgaven af Commodore 64.

Konsollen bliver en blanding af Amiga 500 og den mere avancerede Amiga 1200, der udkom med den banebrydende Advanced Graphics Architecture i 1992.

Amiga 500 Mini indeholder 25 klassiske spil fra 1980'erne og 90'erne. Pr-foto

I 2022-udgaven medfølger en mus med to knapper i klassisk design samt et ny-udviklet gamepad.

Konsollen kan kobles til dit tv, vil have 25 indbyggede spil, og det vil være muligt at loade egne spil via usb-stikket.

12 af de indbyggede spil er offentliggjort:

Breed 3D

Another World

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

Kick Off 2

Pinball Dreams

Simon The Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

The Chaos Engine

Worms: The Director's Cut

Zool: Ninja Of The ''Nth'' Dimension

Amiga 500 Mini får en vejledende udsalgspris på 130 euro - svarende til cirka 1000 kroner.