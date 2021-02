Køber Pokémon-kort for millioner

Hvis du har et par millioner, du ikke ved, hvad du skal bruge til...

Nogle mennesker er så rige, at de ikke ved, hvad de skal bruge deres penge på.

Om det er tilfældet for den amerikanske YouTube-stjerne Logan Paul er ikke til at sige, men han har i hvert fald haft to millioner dollars, der svarer til 12.342.500 kroner, som han har brugt på Pokémon-kort.

Det skriver BBC.

Den 25-årige YouTuber har brugt tre måneder på at samle seks uåbnede sjældne Pokémon-kasser med en række førsteudgaver af de populære samlerkort.

Hver kasse indeholder omkring 400 Pokémon-kort. Det vil sige, at han har givet cirka 5100 kroner for hvert enkelt Pokémon-kort.

Nogle kort er så sjældne, at de er mange penge værd. Dette er ikke et billede af de pågældende Pokémon-kort. Foto: AP

I et opslag på sin Instagram-profil viser han de svimlende dyre kasser.

Det må man sige er lidt af et gamble, da det ikke er sikkert, hvilke kort kasserne indeholder - om de indeholder sjældne og værdifulde eller helt almindelige kort.

Det kan dermed være fugl eller fisk, når han åbner pakkerne foran sine 22,8 millioner følgere på YouTube.

Hele seancen bliver filmet på hans egen kanal på YouTube. Det er ikke første gang at den kendte YouTuber deler sine Pokémon-bedrifter. I løbet af det forgangne år har han haft stor succes med at åbne de mystiske pakker foran sine følgere.

Denne gang følgerne selv være med - kortene bliver nemlig solgt på en auktion, Goldin Auctions, hvor man køber kortene, men de skal åbnes af Logan Paul på hans kanal samtidig.