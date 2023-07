Kun i Ekstra Bladet

Lammet er overset på de danske spiseborde, mener Casper Sobczyk.

- Noget, vi ikke spiser nok af, er lam. Lam er fantastisk.

- Jeg forstår godt, vi er lidt bange for det, for det kan godt smage lidt af uld. Men det er altså kun, hvis lammet er slagtet lige før, det bliver til et får. Så er det måske ikke så nice, selv om jeg personligt nu godt kan lide uldsmagen.