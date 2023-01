Kommune forbyder TikTok på ansattes telefoner

Hvis medarbejderne i Frederiksberg Kommune gerne vil se danse- eller opskriftsvideoer på TikTok, bliver det fremover ikke på kommunens mobiler.

Frederiksberg Kommune har nemlig valgt at forbyde brugen af den omdiskuterede app på kommunens enheder, skriver Radar Media.

Det sker i kølvandet på den amerikanske beslutning, hvor man i december forbød ansatte i Repræsentanternes Hus at have appen. Det blev afgjort i frygt for, at Kina - hvor appen stammer fra - overvåger toppolitikerne.

Genovervejede beslutningen

Oprindeligt traf Frederiksberg Kommune beslutningen om at bandlyse appen, da Datatilsynet i 2020 rejste en sag mod TikTok om, hvorvidt appen lever op til reglerne for databeskyttelse. Sagen venter nu på en afgørelse fra de irske myndigheder.

Men beslutningen blev taget op til genovervejelse oven på det amerikanske forbud.

- Da TikTok hverken dengang eller i dag vurderes som relevant for kommunens arbejde, er det fortsat kommunens beslutning, at applikationen ikke er risikoen værd, skriver kommunikationschef Martin Jensen til Radar.

'Meget uheldigt'

I en mail til Radar kalder TikToks nordiske kommunikationschef, Parisa Khosravi, det meget 'uheldigt', at Frederiksberg har truffet den beslutning.

'Især da de nye regler i nogle amerikanske stater er baseret på løgne om TikTok og hypotetiske påstande, som allerede er direkte behandlet. Vi byder altid velkommen til en åben dialog for at informere om vores datastyring og strenge sikkerhedsprocesser og protokoller, der har til formål at holde vores brugere og deres data sikre. Sikkerheden i vores fællesskab er og vil altid være vores topprioritet,' lyder det i mailen.

Afgiver informationer som 'betaling'

TikTok var den mest downloadede app i 2022 og har på få år fået mere end 1,5 milliarder brugere på verdensplan.

Alle brugerne har givet appen lov til at bruge mikrofonen, få adgang til billeder, spore, aflytte og overvåge deres data som 'betaling'.