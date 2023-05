Kommunen melder ud: Irmaflisen er væk

I protest mod Irmabutikkernes snarlige 'død', blev kæden mindet med en nedgravet Irmaflise på Frederiksbergs 'Walk of Fame' - Frederiksberg Allé - i april.

Men tirsdag har Frederiksberg Kommune gravet den op, skriver kommunen på Facebook.

Det er sket 'for at beskytte den imod de gentagne tilfælde af hærværk, som den har været udsat for,' står der.

Nu skal kommunens politikere beslutte, hvor flisen skal have lov til at være.

Flise-reaktioner

Da personer i ly af natten til 23. april havde gravet en flise op for at sætte Irmapige-mosaikken ned, skabte det en del reaktioner.

Men selvom handlingen var ulovlig, var der opbakning fra et par politiske røster.

'Men man skal selvfølgelig ikke generelt gå og lægge egne fliser ned på Frederiksberg. Men jeg anerkender, den ser virkelig flot ud, og vi er mange, der begræder beslutningen om Irma,' skrev Frederiksberg-borgmesteren Michael Vindfelt på Facebook.

- Det er, hvad man i bogstaveligste forstand vil kalde street art. Og når man snakker graffiti-tags, synes jeg, det er hærværk. Det synes jeg ikke, det her er. Den er virkelig flot og på samme tid et statement og et minde om en supermarkedskæde, som rigtig mange mennesker - inklusive mig selv - kommer til at savne, sagde Jan E. Jørgensen (V) til Ekstra Bladet.

Det er da heller ikke planen, at flisen med Irmapigen skal i skralderen, men i stedet bevares et mere sikkert sted.