Kongen af fade: Bliver klippet fire gange om ugen

21-årige Serhat Koc får en fade-klipning hver anden dag - nogle gange to dage i streg. Se med i videoen nedenunder

Nogen besøger frisøren hver anden eller tredje måned, andre får måske en klipning et par gange om måneden, og så er der 21-årige Serhat Koc fra Roskilde.

Han bliver klippet fire gange om ugen.

Fredag mødte Ekstra Bladet Serhat Koc i Hermanos Barbershop i Roskilde, hvor stamkunden fik en af sine mange ugentlige klipninger.

- Jeg går bare op i mig selv. Nogen vælger måske at bruge deres penge i byen eller på andre ting. Jeg bliver klippet, fortæller han fra sin faste frisørstol.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Foto: Jonas Olufson

To gange på to dage

Fade-klipningen stammer fra USA og er i dag en populær frisure - både blandt unge drenge og mænd.

Får man en fade-klipning, er sider og nakke kortklippet eller glatbarberet med hårlængde på toppen.

For Serhat Koc's vedkommende skal han være glatbarberet i sider og nakke, ellers går det ikke.

- Jeg hader de små hår i siderne. Hvis de hår er der, føler jeg mig ikke frisk. Jeg skal være glatbarberet.

- Lad os sige, at du bliver klippet en fredag. Kan du så finde på at tage forbi frisøren igen dagen efter?

- Ja, det har jeg gjort flere gange. Hvis jeg for eksempel skal til bryllup, så bliver jeg klippet to gange på to dage.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Foto: Jonas Olufson.

Trofast kunde

Indehaveren af Hermanos Barbershop, Burkay Yalcin, er glad for sin stamkunde.

- Han er ikke kun min kunde. Han er også en ven. Serhat er blevet klippet i salonen, lige siden jeg åbnede i januar 2020.

- Så han er blevet klippet fire gange om ugen, siden du slog dørene op for din salon?

- Ja, stort set. På et tidspunkt var vi (frisørerne, red.) ude at rejse. Der blev han ikke klippet i 14 dage. Nu tager han med os på ferie.

Kom med Serhat Kocs til frisøren i videoen øverst i artiklen.