Kongen af 'snus': Tager halvanden pakke om dagen

- Jeg har prøvet at have 14 'snus' i på en gang. Jeg fik det dårligt, men det var vildt nok, siger Jakob Ølholm til Ekstra Bladet.

Den 20-årige er fra Herlev og elsker snus.

Med snus mener han de hvide nikotinposer, der for mange går under betegnelsen 'snus'. Den grå og lyseblå LYFT, som Ølholm tager, indeholder ikke tobak, men primært nikotin.

Manden tager gennemsnitligt halvanden pakke af disse nikotinposer om dagen, og i nogle tilfælde kan han snige sig op på to dåser.

- Jeg kan bare godt lide dem (nikotinposerne, red.). Det er hurtigt og afstressende, og så er det nemt tilgængeligt. Jeg kan tage det overalt - på værelset, i toget og på arbejde, så det giver bare en dejlig følelse.

Nu vil regeringen hæve prisen på nikotinposer, så en typisk dåse med 20 stykker bliver 11 kroner dyrere, men det påvirker ikke Jakob Ølholms forbrug. Han vil derimod tage andre midler i brug.

- Jeg køber dem bare et andet sted. Man kan tage til Sverige. Der må du hente meget til eget forbrug, og det koster kun omkring 20 til 30 kroner per pakke. Togturen derover vil være det hele værd.

Jakob Ølholm fik i marts tatoveret 'daus' - et andet ord for snus, som bruges blandt unge - på indersiden af underlæben.

- Vi var bare nogle gutter i byen, og jeg har altid lavet sjov med at få lavet tatoveringen. Der var tilfældigvis en tatovør, der havde åbent, og så fik jeg den lavet.

Jakob Ølhom's 'daus'-tatovering med en pil op, der skal vise, hvor nikotinposen skal sidde. Foto: Linda Johansen

Kan være kræftfremkaldende

Jakob Ølholm tager ikke højde for det sundhedsskadelige ved sit nikotinforbrug, men Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet, advarer om flere konsekvenser.

- For det første er der nikotin i. Det er stærkt afhængighedsskabende. Før 25-års-alderen bliver der stadig dannet nogle netværk i hjernen, og nikotinen påvirker denne dannelse, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Jakob Ølholm har også taget snus - nærmere sagt 'Siberia', der har at have et ekstremt højt nikotindhold på 43 milligram per gram. Dette snusmærke kan ifølge Charlotta Pisinger give livsfarlige sygdomme.

- Vi ved, at der er giftige og kræftfremkaldende stoffer i snus. Der ved man, at der er øget risiko for sygdomme som sukkersyge, hjertekarsygdomme, og formentlig også kræftfremkaldende sygdomme.

Jakob Ølholm fortæller, at han er afhængig af nikotinen, men ikke tænker over de alvorlige sygdomme, som nikotinposerne kan give.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse tager 20 procent af 18 til 24 årige mænd snus, tyggetobak eller nikotinposer.

