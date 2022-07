Konkurrence endte helt galt: Bællede en flaske Jägermeister - og døde

Prøv IKKE det følgende derhjemme, kære læser, for det risikerer at være det sidste, du gør.

Det kan en dumdristig, nu afdød sydafrikansk mand skrive under på.

I weekenden drak han således en hel flaske Jägermeister på under to minutter som en del af en alkoholkonkurrence, hvilket han selvsagt ikke kunne tåle.

Manden er efterfølgende død som følge af det massive alkoholindtag på én gang.

Det skriver The Independent.

Politiet i Waterval uden for Louis Trichardt i Limpopo, Sydafrika, har nu indledt en undersøgelse af den uidentificerede persons død - en mand, der ifølge politiet menes at være omkring 25 eller 30 år gammel.

Video gik viralt

En viral video viste ham i weekenden drikke indholdet af flasken, mens folk klapper og hepper på ham. Du kan se noget af videoen herunder, men dødsfaldet eller hans indledende kollaps er naturligvis ikke med.

For manden kunne ikke klare mosten. Han faldt om i bevidstløs tilstand og blev siden bragt til en lokal klinik, hvor han blev bekræftet død.

Det siger en talsmand for politiet, Brig Motlafela Mojapelo, ifølge The Independent.

Jägermeister, der bl.a. sammen med energidrik er ingrediens i de populære jägerbombs, har en alkoholprocent på 35 og betegnes som hård sprut.

Ifølge politiets talsmand fandt hændelsen sted ved et lokalt spiritusudsalg i landsbyen Mashamba i Elim, Sydafrika.

Nu afdøde Sidney Lee lavede herhjemme i en overgang nogle lignende videoer, hvor han angiveligt bællede hård sprut på rekordtid.

Ekstra Bladet kunne dog for nylig afsløre, at videoerne - i modsætning til den fra Sydafrika - var fup, og at indholdet i Lees flasker var skiftet ud med æblemost og vand.

Læs historien om Sidney Lees sprutbedrag her (+).