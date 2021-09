Konkurs: Lukker og slukker

Børnetøjskæden Tinderbox har 10. september drejet nøglen om og er taget under konkursbegæring.

Det fremgår af deres hjemmeside, som ikke længere er tilgængelig.

I stedet bliver man blandt andet mødt af følgende tekst, hvis man forsøger at tilgå webshoppen:

'Webshoppen er midlertidigt lukket. Tilgodebeviser og gavekort kan pt. ikke anvendes', står der blandt andet.

Tinderbox åbnede sin første butik i 2014 og forhandler blandt andet mærkevarer som Moncler, Stone Island og Ralph Lauren. Kæden har blandt andet haft butikker i Magasin og i Københavns Lufthavn.

Helt åbenlyst

Over for Finans bekræfter Nikolaj Forsberg, der ejer halvdelen af Tinderbox Denmark, at virksomheden er under konkursbegæring. Ifølge ham skyldes det primært coronakrisen.

- Det er jo helt åbenlyst, at vi blev ramt på begge kinder under coronakrisen. Vores webshop var kun lige under opbygning og kunne derfor ikke bære os igennem det alene, da stormagasinerne og lufthavnen lukkede. Det blev en negativ spiral, da vi heller ikke kunne få leveret som planlagt, og så nåede vi et håbløshedstidspunkt, siger han til mediet.

Alene i det seneste regnskab tabte Tinderbox Denmark 12 millioner kroner. Sidste år havde de 43 medarbejdere.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra advokat Teis Gullitz-Wormslev fra Kromann Reumert, der er blevet udpeget som kurator, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Til Finans fortæller han dog, at de i øjeblikket er i gang med at undersøge mulighederne for, at forretningen bliver opkøbt, og at der endnu ikke er et fuldt overblik over virksomhedens fulde gæld.