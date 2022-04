Korpiger udsat for seksuelle krænkelser

En advokatundersøgelse har fastlagt, at kvindelige studerende på Sankt Annæ Gymnasium er blevet udsat for upassende opførsel fra mandlige ansatte. Michael Bojesen, der tidligere er anklaget for upassende seksuel opførsel i DR Pigekoret, var korleder på skolen i perioden 1991-2001

Flere korpiger fra Sankt Annæ Gymnasium har været udsat for krænkelser af lærere, der arbejdede med koret.

Det fastslår en advokatundersøgelse foretaget for skolen.

Undersøgelsen, der er foretaget af Bech-Bruun sammen med skolens nuværende rektor, Anette Holst, og administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen Tobias Børner Stax slår fast, at korpigerne på skolen har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed i perioden 1981-2001.

Der ifølge undersøgelsen tale om seks tidligere ansatte på skolen. I perioden 1991-2001 var det den tidligere korleder for DR Pigekoret Michael Bojesen, der var ansat som korleder på gymnasiet. Bojesen blev ansat på skolen allerede i 1984.

Michael Bojesen blev som leder for DR Pigekoret også anklaget for at have medvirket til et seksualiseret og krænkende miljø.

Han var chefdirigent for DR Pigekoret fra 2001 til 2010.

Der er tale om ni tidligere elever, der sang i koret, der står frem med oplevelser om verbale og fysiske krænkelser, som de har oplevet under deres tid på skolen.

Dybt berørte

Kvinderne fortæller i undersøgelsen, at de har været udsat for uønskede berøringer, kys og kærtegn, sjofle vittigheder, grænseoverskridende handlinger og opfordring til sex. Der var eksempler på lærere, der ikke holdt passende afstand til eller direkte 'lagde an' på elever, og der forekom også kærlighedsforhold mellem lærere og elever.

I en pressemeddelelse fra Københavns Kommune fortæller nuværende rektor for skolen, Anette Holst, at man er dybt berørt af sagen.

- Det er utrolig trist og selvsagt helt uacceptabelt, det, de tidligere elever har oplevet. Jeg er rystet over, at nogle af de voksne, der skulle passe på de unge piger, i stedet skabte en grænseoverskridende kultur omkring gymnasiekoret. Jeg vil sige undskyld både til de elever, der har oplevet disse krænkelser, og til de andre elever, der måtte være vidner til det. Det er et klart svigt, at ingen har forhindret, at det skete.

Ifølge de tidligere elever har de i perioden oplevet, at det 'kunne betale sig', hvis man flirtede med de mandlige lærere.

- Det er dybt alvorligt, at nogle læreres totalt uacceptable adfærd har været med til at ødelægge gymnasietiden for nogle af Sankt Annæs elever – både for dem, som har oplevet krænkende adfærd på egen person, og for deres kammerater, der på den måde er blevet en del af et usundt miljø. Vi kan læse i rapporten, at der er elever, der har trukket sig fra at synge i et gymnasiekor, de ellers holdt meget af. Oplevelsen af, at det kan fremme ens muligheder, hvis man spiller med i et seksualiseret miljø, er udtryk for en syg kultur etableret af voksne professionelle, der skulle undervise og danne unge mennesker - ikke krænke dem, siger administrerende direktør i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning Tobias Børner Stax.

Reagerede på henvendelser

Københavns Kommune besluttede at bestille undersøgelsen i juni 2021.

Det skete, efter at man havde læst i medierne, hvordan DR Pigekoret i flere år havde været udsat for et seksuelt krænkende miljø.

Rektor Anette Holst blev efter historierne i medierne kontaktet af flere elever, der fortalte, at de også havde været udsat for krænkelser i koret på Sankt Annæ.

- Det berørte mig meget, at de tidligere elever rakte ud til mig og fortalte om, hvad de og andre sangere i koret har oplevet. Mange af dem, der har bidraget til undersøgelsen her, havde nok helst lagt det hele bag sig. Jeg vil gerne takke for, at de alligevel har stillet sig til rådighed og fortalt, hvad der skete. Det er modigt og vigtigt, siger Anette Holst.

- De første meldinger fra tidligere elever gjorde os bekymrede for omfanget af krænkelserne – hvad var der foregået, og hvor længe stod det på? Vi blev hurtigt klar over behovet for en grundig, ekstern undersøgelse af forholdende omkring koret, så vi ikke skulle undersøge os selv i noget, der kunne være meget alvorligt. Det skylder vi de tidligere elever, der havde modet til at stå frem med deres oplevelser, og også de forhenværende ansatte, som blev klandret for uacceptabel adfærd, siger Tobias Børner Stax.

Ingen erstatning

Det er advokaternes vurdering, at ingen af de hændelser, der er beskrevet i advokatundersøgelsen, bør føre til politianmeldelse

Ifølge meddelelsen fra Københavns Kommune er det derfor også deres syn, at man ikke vil kunne udbetale erstatning til de kvinder, der har oplevet krænkelser.

Det skyldes, at kommuner er underlagt et andet regelsæt end DR og ikke må udbetale erstatninger til enkeltpersoner eller grupper af personer, medmindre det kan konkluderes med den fornødne sikkerhed, at kommunen i en eventuel retssag ville kunne dømmes til at betale erstatning.

39 tidligere elever har medvirket i undersøgelsen. Ni har oplevet krænkelser, og resten fortæller, at de har været vidne til dem eller har hørt dem omtalt.