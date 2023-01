Kræver nye regler: Slut med bryst-censur?

Tilsynsrådet for Meta har pålagt Instagram at opdatere retningslinjerne for censur, så mænd og kvinder bliver ligestillede, når det kommer til billeder af brystvorter

I lang tid har reglerne på det sociale medie Instagram betydet, at kvinder, transpersoner og nonbinære verden over fik fjernet billeder eller blev udelukket, hvis de lagde billeder op med udsyn til brystvorter.

Samtidig har mandlige brugere frit kunnet dele billeder i bar overkrop uden at frygte censur eller udelukkelse. Men den forskel skal der nu laves om på.

Tilsynsrådet for Meta, der står bag både Facebook og Instagram, har nemlig rådet Instagram til at opdatere reglerne og givet dem en frist på 60 dage.

I en udtalelse fra Tilsynsrådet begrunder de opfordringen med, at de nuværende retningslinjer står i vejen for, at kvinder samt trans- og nonbinære personer kan udtrykke sig, som de vil, ligesom retningslinjerne ifølge rådet er i strid med menneskerettighederne.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt er medlem af Tilsynsrådet for Meta. Her ses hun med sine børn, Johanna og Milo Kinnock. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Følger Instagram indstillingen, kan det altså enten betyde, at brystvorten endelig bliver fri, sådan som bevægelsen #freethenipple har ønsket i årevis, eller at det fremover ikke bliver tilladt for nogen uanset køn at dele billeder, hvor brystvorter tydeligt kan ses.

Fjernet

Der har været mange eksempler gennem tiden på influencere, berømtheder eller helt almindelige brugere af Instagram, som har fået fjernet billeder på grund af censurregler.

En af dem, som har været offer for reglerne, er popstjerne Lana Del Rey, som for nylig fik fjernet pr-billedet nedenfor fra det sociale medie:

Også danske Twerk-Queen har råbt op om censuren på Instagram, som har betydet, at hun flere gange er blevet udelukket. Læs den historie og se nogle af de billeder, hun har fået fjernet, her.

