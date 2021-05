Kritiserer ny trend: 'De ødelægger det'

Den populære streaming-platform Twitch er under heftig beskydning for ikke at udvise nul-tolerance over for det, mange kategoriserer som 'soft-porn'-materiale.

En ny trend har totalt overtaget hjemmesiden, der de seneste uger har set kvinder fra hele verden streame dem selv i bikini i et boblebad, mens de chatter med deres seere.

Den nye trend møder især kritik, fordi aldersgrænsen for at være bruger på platformen blot er 13 år. Hertil kommer, at Twitch ikke har et system, der på sikker vis kan kontrollere, hvorvidt endnu yngre personer har en profil på tjenesten.

Ifølge hjemmesiden Statista var 38 % af Twitch' brugere sidste år mellem 10 og 19 år.

Millioner af brugere

Twitch er udviklet sig til en af verdens største streamingtjenester med over 30 millioner daglige brugere. Platformen, der er ejet af giganten Amazon, blev oprindeligt udviklet til at streame spil, men i dag kan du finde streamere, der viser næsten alt mellem himmel og jord.

Tjenesten er opdelt i kategorier, og kategorien 'Bare chat' er gennem de seneste år blevet en af de mest populære kategorier med flere hundredetusinde seere næsten døgnet rundt.

Det er denne kategori, der i de seneste uger har set en voldsom stigning af kvindelige streamere, der chatter iført bikini i et boblebad, mens de tjener penge på seere, der donerer penge og abonnere på deres kanal.

Herunder ses brugeren 'Amouranth', der blandt andet tjener penge på, at folk donerer penge for at få skrevet sit brugernavn på hendes krop. Det tager hun 50 dollars for per navn. Pengene går direkte til streameren.

Derudover har hun 'sub goals', hvor hun skifter til en ny bikini, hvis hun når et bestemt antal abonnementer. Et abonnement på Twitch koster 5,50 dollars, og så er man abonnent hos kanalen i en måned. Streameren får et sted mellem 50 og 75 % af de penge, alt efter om de er Twitch-partner eller ej.

Amouranth spiller computerspil, mens hun sidder i et badekar. Hun har 2,7 millioner følgere på Twitch. Foto: Amouranth / Twitch

Massiv kritik

Den nye tendens har mødt voldsom kritik fra mange af de mest populære gamere og streamere på Twitch.

Eksempelvis skriver gameren 'DIEGO', der har knap 200.000 følgere på Twitter:

'Hot tub-streamers ØDELÆGGER Twitch. Jeg har lige åbnet min startside og Boom! HOT TUB!! De er bogstaveligt talt så flotte, at jeg ikke kan lade være med at se på dem i timevis og give abonnementer, indtil jeg er i gæld', lyder det, før han kommer med en kraftig anbefaling:

'Twitch vær sød at få styr på det!'.

Han er langt fra den eneste, og flere andre af de mest populære gamere på Twitch og Twitter har i alvorlige vendinger italesat problemet med de mange, nye boblebads-streamere.

Den populære danske gamer 'Jaxstyle', som du kan læse meget mere om her, har på Twitter været ude at forsvare kvinderne, men som det ses af kommentaren, er der også her en bruger, der påpeger problemet med de mindreårige:

Twitch afviser kritik

Trods den massive kritik afviser Twitch at udelukke de kvindelige 'hot tub'-streamere. I stedet forholder de sig til deres generelle politik på området.

Her lyder det blandt andet:

'Badetøj er tilladt, så længe kønsdele er totalt dækket, og kvinder skal også dække deres brystvorter'.

'Det er ikke et krav at tildække ens numse helt, men kamera-fokus på denne del, vil stadigvæk være offer for vores politik om seksuelt stødende indhold'.

Marcus Graham, der er chef for Twitch' kreative udviklingsafdeling forholdt sig for nyligt til kritikken af boblebads-streamere.

- Vores nøgenheds- og påklædningspolitik tillader badetøj i en passende kontekst, og boblebad passer under disse kriterier', lød svaret i en livestream i sidste uge.

Brugeren 'Indiefoxx', der har 749.000 følgere på Twitch, er blevet midlertidigt udelukket fra kanalen mindst fire gange for at bryde reglerne under boblebads-streams.

Indiefoxx tager også penge for at skrive brugernes navne på sin krop. Hun har flere gange været udelukket fordi hendes streams har været for seksuelt fokuserede. Foto: Indiefoxx / Twitch.