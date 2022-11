Kryptokonge taber 109 milliarder over natten

Den amerikanske kryptokonge Sam Bankman-Fried, som skabte kryptobørsen FTX, har tabt 94 procent af sin formue, svarende til næsten 109 milliarder kroner.

Det skriver flere medier, heriblandt Coindesk.

Derfor fremgår Sam Bankman-Fried heller ikke længere på Bloombergs Billionaire Index, som holder overblik over milliardærers formuer. Han er nemlig 'kun' god for 991 millioner dollars og derfor ikke længere milliardær.

Årsagen til det store dyk i formuen er, at børsen FTX, som han selv har stiftet, tirsdag fik droppet et købstilbud af en anden børs, Binance. Det sendte FTX' egen kryptovalu FTT i et drastisk kursfald.

Sam Bankman-Fried stiftede FTX i 2017, og børsen har været værdisat til et højt milliardbeløb i flere år, men værdien er altså nu styrtdykket. Foto: Tom Williams/Ritzau Scanpix

I løbet af mindre end 24 timer faldt kursen på valutaen fra 22 dollars til under fem dollars, og mere end to milliarder dollars i værdi forsvandt fra markedet.

Samtidig er værdien af børsen FTX vurderet meget lavere end tidligere, og derfor er Sam Bankman-Frieds estimerede formue ifølge Bloomberg faldet med 14,6 milliarder dollars i løbet af natten, hvilket svarer til 109 milliarder kroner.

Det drastiske fald har sendt chokbølger gennem det generelle kryptomarked, som i skrivende stund er faldet med 9,65 procent i løbet af de seneste 24 timer.

I løbet af den sidste uge er Bitcoin faldet med 20,09 procent og har en kurs på 123.761 kroner.