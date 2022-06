Kunder raser over Føtex: Hvad fanden sker der

Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt.

Sådan er en sag om en t-shirt endt for fødevarekæden Føtex. Kæden er havnet i massiv modvind, efter de reagerede på en utilfreds kunde for netop at afværge en shitstorm.

Sagens omdrejningspunkt er en t-shirt med skiften 'Fars hus - fars regler'.

Den var lige grove løjer nok for én enkelt kunde, der brokkede sig over blusen på Twitter. Klagen fra Rikke Viemose fik Føtex til at reagere så voldsomt, at de flåede trøjen af hylden.

'Dumt og utidigt budskab. Vi fjerner dem', skrev Jacob Krogsgaard Nielsen, der er Salling Groups pressetalsmand.

Og så startede balladen for alvor!

Flere Føtex-kunder finder det fuldstændigt tåbeligt, at fjerne den t-shirt, fordi en enkelt kunde ikke bryder sig om den. Og med lige dele alvor og humor får butikskæden derefter tørt på på Twitter.

Andre kunder mener mere seriøst, at den er helt gal med Jacob Krogsgaard Nielsen og Føtex.

Der er endda gået politik i t-shirten. Rasmus Jarlov , folketingsmedlem for De Konservative skriver på Twitter:

'Føtex, som ellers er indbegrebet af den almindelige dansker, fjerner en T-shirt, fordi den har teksten: 'Fars regler'. Det mikroskopiske segment af usikre, som bliver fornærmet af kønsroller, har alt for stor indflydelse'.