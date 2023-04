Kunder til McDonald's: Smut, pomfrit!

Det lader til, at pomfritternes gyldne dage er ovre hos fastfoodkæden McDonald's. I hvert fald for en stund.

Fastfoodkædens kunder er nemlig begyndt at spare på de ekstra kalorier og fravælge de friturestegte kartofler, når der skal købes mad hos den gyldne måge. Det viser et kvartalsregnskab, som udkom tirsdag.

Det skriver Finans.

Ifølge McDonald's skyldes faldet af bestillinger blandt andet den stigende inflation, hvilket har fået kunderne til at genoverveje, hvordan de bruger deres penge.

'Vi ser et lille fald i antallet af enheder per transaktion. I forbindelse med hvor mange varer folk køber per ordre, blandt andet dem, der tilføjer pomfritter til deres ordre, så ser vi et lille fald på de fleste af vores markeder rundtom i verden,' lyder det fra den administrerende direktør for McDonald's, Chris Kempczinski.

En global trend

Det er dog ikke kun pomfritterne, der nedprioriteres af kunderne, når der skal laves bestillinger.

Ifølge Chris Kempczinski er kædens tal for hjemmeleveringer også faldet det sidste år. Her er det især europæerne, der vælger hjemmeleveringerne og den ekstra mad fra.

'Der er stadig vækst, men det er langtfra den vækst, vi så tidligere', fortæller Chris Kempczinski.

Vækster stadig

Men på trods af færre køb pr. bestilling og hjemmeleveringer end tidligere formåede fastfoodkæden dog stadig at øge deres globale omsætning med 4 procent i første kvartal i år.

Her tjente kæden 12 milliarder dollars, hvilket svarer til et beløb på 2,45 dollars per aktie.

En stigning i forhold til kædens 7 milliarder dollars i samme kvartal sidste år.