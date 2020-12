Kunderne raser: Jul uden julegaver

Laurine Larsen, der er jurist hos Forbrugerombudsmanden, oplyser over for Ekstra Bladet, at Forbrugerombudsmanden har modtaget to klager over Coolshop, hvor klagerne har oplyst, at webshoppen har trukket pengene, før varerne er afsendt. Begge klager er modtaget i december.

Hun understreger, at hun herunder udtaler sig generelt og ikke om den konkrete sag.

- Forbrugerombudsmanden har modtaget flere klager over det her problem den seneste tid, og flere af forbrugerne har oplyst, at deres bestilte varer ikke har været på lager. Her har varerne ikke været afsendt til leverandøren, forklarer Laurine Larsen.

Pengene må først trækkes, når varen er sendt

- Som udgangspunkt må man først trække pengene, når varen er sendt ifølge købeloven. Så først når varen er sendt fra deres lager. Det følger af den såkaldte samtidighedsgrundsætning i købeloven.

- En webshop kan have et vilkår om forudbetaling, men det kræver en saglig og rimelig grund, som et bestillingskøb, der skal fremstilles efter forbrugerens specifikationer. Men det vil ikke være tilfældet på en webshop, hvis det er standardvarer.

- Hvis en webshop ikke har en saglig grund til at kræve forudbetaling, men alligevel trækker pengene, før varerne er afsendt, vil det være i strid med god skik i markedsføringsloven, men det er ikke strafbelagt.

Bødestraf og pengene tilbage

- Forbrugerne har krav på at få pengene tilbage, hvis varerne ikke bliver leveret, men hvis virksomheden ikke er til at komme i kontakt med, kan forbrugeren få sin bank til at dække for tabet.

- Hvis Forbrugerombudsmanden giver en virksomhed påbud om at ændre urimelige vilkår og overholde god skik, og de så overtræder det, vil det kunne blive straffet med bøde.