Kvalt, mobbet og presset til sex: McDonald's undskylder efter storm af anklager

Fastfood-kæden McDonald's i Storbritannien indrømmer at være 'kommet til kort', og virksomheden beklager dybt.

Det sker, efter at britiske BBC har afsløret, at over 100 nuværende eller tidligere ansatte mener, at arbejdspladsen har en 'giftig kultur', der har resulteret i seksuelle overgreb, chikane, racisme og mobning.

Kvalt og befamlet af leder

BBC, der har undersøgt fastfood-kæden siden februar, har fundet vilde eksempler på, at piger helt ned til 17 år er blevet befamlet og chikaneret rutinemæssigt.

Samlet er der 31 medarbejdere med anklager om seksuelle overgreb, 78 anklager om seksuel chikane, 18 påstande om racisme og seks om homofobi.

BBC har samlet de vildeste anklager, der blandt andet inkluderer en leder, der tilbød seksuelle handlinger i bytte for e-cigaretter og en manager, der forgreb sig og forsøgte at presse nyansatte 16-årige piger til sex.

'Frisk kød'

Mediet beretter også om en leder, der angiveligt kvalte en 17-årig pige og sende hende seksuelt eksplicitte billeder, og et udbrud af sexsygommen gonoré på en filial i Nordirland, hvor seksuelle forhold mellem ansatte var almindelige.

Flere kvindelige ansatte fortæller, at lederne pressede dem til at bære for stramme uniformer, mens en medarbejder fortæller, at mandlige kollegaer blev omtalt som 'frisk kød':

'Patter ved kassen'

Hun fortæller om McDonald's-ordsproget 'Patter ved kassen'. Med det menes, at attraktive kvinder skal stå i kassen, mens de resterende arbejder i køkkenet.

- Hver eneste af de 177.000 ansatte i McDonald's UK fortjener at arbejde på en sikker, respektfuld og inkluderende arbejdsplads. Der er helt klart tilfælde, hvor vi er kommet til kort, og det beklager vi dybt, siger Alistair Macrow, der er administrerende direktør for McDonald's i Storbritannien og Irland til BBC.

