Kvinde eftersøgt: Afleverede ikke VHS-bånd i 1999

En amerikansk kvinde blev eftersøgt for underslæb, fordi hun ikke havde afleveret et VHS-bånd for mere end 20 år siden. Hun slap dog med skrækken, da sagen blev droppet

Caron McBride lejede filmen 'Sabrina the Teenage Witch' på VHS-bånd i 1999 og glemte at aflevere den. Det bed hende bagi mere end 20 år senere.

Hun blev nemlig eftersøgt for underslæb og kunne ikke få lov at ændre navn på sit kørekort, fordi hun var en eftersøgt kvinde.

Det skriver flere internationale medier på baggrund af en artikel fra det lokale medie Local21.

'Må være en joke'

Caron McBride blev gift i Texas, hvor hun siden er flyttet til, og derfor ville hun ændre navnet på sit kørekort, da hun havde taget sin mands efternavn.

På grund af corona-pandemien skulle hun dog bestille tid til det, og derfor sendte hun en mail. Hun fik dog hurtigt en mail tilbage, hvori der stod, at hun ikke kunne ændre navnet, fordi hun havde et 'problem i Oklahoma'.

I stedet fik McBride et nummer, hun kunne ringe til. Nummeret var til distriktsadvokaten i Cleveland County, som havde fået til opgave at føre sagen. Her fik hun fat i en kvinde, som kunne forklare hende om anklagen.

- Hun fortalte mig, at det handlede om VHS-båndet, og jeg blev nødt til at bede hende om at gentage det, fordi jeg tænkte, at det var vanvittigt. Hun tager pis på mig, ikke? Men det gjorde hun ikke, siger Caron McBride til mediet.

Aldrig set den

For at gøre sagen endnu værre for Caron McBride var det faktisk ikke engang hende selv, der havde lejet filmen, fortæller hun. I hvert fald har hun aldrig selv set den.

- Jeg boede med en ung mand på det tidspunkt, og det er over 20 år siden. Han havde to børn. Døtre, som var 8 og 10 eller 11 år gamle, og jeg tror, han har lejet den og glemt at aflevere den tilbage. Jeg har aldrig set den serie i hele mit liv, den er ikke min kop te, siger hun og fortsætter:

- Men i mellemtiden er jeg blevet en efterlyst forbryder.

Dropper sagen

Efter at have talt med Caron McBride besluttede Local21 at kontakte distriktsadvokaten i Cleveland County for at spørge til sagen.

De kunne dog oplyse, at de har droppet sagen efter at have gennemgået den, og Caron McBride er dermed igen en fri kvinde.