Kyllinge-konge i salatpanik

Salatmangel får nu fastfood-kæde til at blande kål i burgerne

Salatmangel får nu KFC i Australien til at skære ned på iceberg og skrue op for kål.

Det skriver flere internationale medier, blandt andre Time.com.

Salatmanglen hos kyllinge-kongen skyldes primært bøvl med forsyningskæderne, efter at en stor del af salat-afgrøderne på den australske østkyst blev udslettet af oversvømmelser tidligere i år.

Derfor bider kyllinge-kunderne lige nu i en blanding af salat og kål, når de indtager burgere og wraps hos fastfoodgiganten.

Også i supermarkedet er det nye tider for australierne, som i øjeblikket skal hoste op med op mod 60 kroner for et iceberg-salathoved. Også vandmelon er stukket af og koster nu 125 kroner.

Priserne i Australien er steget med op mod 300 procent, så nu koster iceberg-salat 45 kroner i dette supermarked i Melbourne. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

'Under normale omstændigheder har frugt- og grøntsagspriserne tendens til at komme sig relativt hurtigt og vende tilbage til det normale, efterhånden som produktionen i andre områder bliver tilgængelig til at udfylde forsyningshuller.'

'Men i 2022-23 står næsten alle aspekter af forsyningskæden over for inflationspres', lyder den nedslående melding fra Abares, et nationalt center, der blandt andet kommer med forudsigelser om landbrugets økonomi.

I januar måtte KFC også skære ned på mængden af kylling i menuerne som følge af spredningen af coronavarianten omikron.