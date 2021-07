Landets billigste villa: Bliv husejer for under 100.000 kroner

Hænderne rigtig godt skruet på, en veludrustet værktøjskasse eller noget større maskineri.

En eller flere af de ting, skal du gerne være i besiddelse af, hvis du køber det hus, som netop har ramt markedet med så lav en udbudspris, at den er strøget ind som landets absolut billigeste villa til salg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Boligen, som ligger i den lille landsby Balle på det sydlige Djursland, er nemlig klar til noget af en overhaling, som mæglerforretningen Danbolig Ebeltoft også beskriver det i deres salgsopstilling:

'Villaen er desværre i ringe stand, og alt på matriklen overtages, som det står i dag. Uden ansvar for funktionalitet', lyder det.

Men så skal du altså heller ikke af med mere end 95.000 kroner for de 58 kvadratmeter - og en lige så stor en kælder – der ligger på en 655 kvadratmeter stor grund på Vestergade i den lille by. Det er nemlig det prisskilt, som huset er kommet til salg med.

Langt under gennemsnittet

Typisk skal der et par millioner til for at blive husejer på det danske boligmarked, men i den lille landsby på næsetippen af Djursland, skal der altså mindre end 100.000 kroner til.

Det tydeliggøres også af kvadratmeterprisen for villaen, der ligger langt under landsgennemsnittet.

Ifølge Boliga.dks prisstatistik for udbudte huse skal der i øjeblikket betales knap 14.700 kroner for en kvadratmeter hus - hvilket svarer til godt og vel 2,5 millioner kroner for et gennemsnitligt hus på 170 kvadratmeter. Danmarks p.t. billigste hus i Balle koster lidt over 1.600 kroner pr. kvadratmeter.

Se Danmarks billigste hus her.

