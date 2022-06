Legendarisk magasin lagt i graven

I 54 år har turister og andet godtfolk haft mulighed for at blive klædt på til et ophold i London med den trykte udgave af ugemagsinet 'TimeOut'.

Men fra og med næste uge må du tage til takke med magasinets hjemmeside, hvis du fremover vil have inspiration til kulturelle oplevelser, restaurantbesøg og indkøbs-tendenser i den pulserende storby.

I 2012 blev magasinet trimmet og gjort gratis for alle, og i 2020 blev navnet ændret til 'Time'. Men lige lidt hjalp det, og torsdag udkom magasinet så på tryk for sidste gang.

I 54 år guidede den trykte udgave af 'TimeOut' sine læsere igennem Londons utallige kulturelle tilbud. Foto: Ritzau Scanpix

Sidste udgave byder på fire forskellige forsider designet af fire forskellige kunstnere og guide til, hvordan du får den bedste sommer i byen. Og så kommer chefredaktøren med bevingede ord.

'Det har været et privilegium og en fornøjelse at tjene dig på tryk i 54 år. Må vores kærlighedsforhold fortsætte længe endnu.'

'Tak til eksperter og andre vidunderlige originaler, der bidrog til magasinet. Der er ikke noget bedre hold i branchen.'

'Tak til alle londonere for at gå i byen med os i et halvt århundrede, skriver Caroline McGinn, global chefredaktør for TimeOut', ifølge Deadline.

'TimeOut London' kan fra næste uge kun læses digitalt.

